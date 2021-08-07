Imagens mostram (mais uma vez) aglomeração na Rua da Lama, em Vitória

Imagens gravadas durante a noite de sexta-feira (6) e a madrugada deste sábado (7), e compartilhadas nas redes sociais, mostram muita gente reunida - sem máscara - no local que é um dos principais pontos de boemia da Capital. A multidão aparece na Rua Arthur Czartoryski, na região da Rua da Lama. A Prefeitura de Vitória afirmou ter recebido pelo menos três denúncias. Veja vídeo:

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"Desde o início do ano, a Prefeitura Municipal de Vitória tem realizado um amplo trabalho na Capital no sentindo de coibir aglomerações. Ao longo da noite de sexta para sábado, foram três denúncias relacionadas à Rua da Lama, e equipes do Comitê de Combate ao Coronavírus apreenderam quatro caixas de som no local. As abordagens contam com a participação da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), do Disque-Silêncio (Semmam), da Vigilância Sanitária, da Guarda Civil Municipal de Vitória, da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros", diz a nota.