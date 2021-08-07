Imagens mostram (mais uma vez) aglomeração na Rua da Lama, em Vitória

Há mais de um ano, desde que a pandemia começou, duas recomendações passaram (ou deveriam ter passado) a fazer parte da rotina: uso de máscara e distanciamento social. O momento atual - com a maior parte do Espírito Santo em risco baixo e a vacinação em andamento - não impõe nenhuma restrição de circulação, mas a orientação para evitar aglomerações está mantida. Mesmo assim, há quem prefira não respeitar as regras. Como já aconteceu outras vezes, a madrugada deste sábado (7) foi de aglomeração na Rua da Lama, no bairro Jardim da Penha, em Vitória.
Imagens gravadas durante a noite de sexta-feira (6) e a madrugada deste sábado (7), e compartilhadas nas redes sociais, mostram muita gente reunida - sem máscara - no local que é um dos principais pontos de boemia da Capital. A multidão aparece na Rua Arthur Czartoryski, na região da Rua da Lama. A Prefeitura de Vitória afirmou ter recebido pelo menos três denúncias. Veja vídeo:
O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória disse, por nota, que tem buscado "orientar a população sobre os protocolos de biossegurança no enfrentamento à Covid-19, mesmo neste momento, em que não há restrição de circulação de pessoas". Na madrugada deste sábado (7), quatro caixas de som foram apreendidas na Rua da Lama.
"Desde o início do ano, a Prefeitura Municipal de Vitória tem realizado um amplo trabalho na Capital no sentindo de coibir aglomerações. Ao longo da noite de sexta para sábado, foram três denúncias relacionadas à Rua da Lama, e equipes do Comitê de Combate ao Coronavírus apreenderam quatro caixas de som no local. As abordagens contam com a participação da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), do Disque-Silêncio (Semmam), da Vigilância Sanitária, da Guarda Civil Municipal de Vitória, da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros", diz a nota.