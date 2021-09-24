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Intolerância religiosa

Imagem de Iemanjá é alvo de vandalismo em praça de Jacaraípe

"A depredação chocou muito os povos de matrizes africanas", relatou o pai de santo Tata Jerdam de Matamba. Religiosos procuraram os órgãos responsáveis e registraram um boletim de ocorrência

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 12:11

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

24 set 2021 às 12:11
Monumento de Iemanjá é atacado por vândalos
Imagem de Iemanjá depredada por ato de vandalismo Crédito: Ricardo Medeiros
Uma imagem de Iemanjá, localizada na praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra, foi alvo de vândalos. O fato aconteceu no último dia 15, mas começou a repercutir nesta semana. De acordo com o pai de santo Tata Jerdam de Matamba, o local onde a imagem estava ficou completamente destruído. Um boletim de ocorrência foi registrado na PM.
O local geralmente fica aberto para o público, porém, devido à pandemia, foi fechado para evitar aglomerações. Dessa forma, os criminosos arrombaram a entrada e praticaram o ato de vandalismo.
Segundo Tata Jerdam de Matamba, um outro ato de vandalismo já havia ocorrido no local, porém, nada igual ao desta quinta. "A depredação chocou muito os povos de matrizes africanas".
Não existem registros da ação por conta do local não possuir câmeras de vigilância. Apesar disso, a partir desta situação, os responsáveis irão providenciar vigilância na região para evitar atitudes de intolerância religiosa.

ATO DE REPÚDIO

Neste sábado (25), a partir das 16h, haverá um ato de repúdio contra a destruição causada à imagem de Iemanjá: "Um grito contra a intolerância". A concentração será feita em frente ao local, na praça Encontro das Águas. O ato contará com a realização da UNESCAP e apoio da Corrente das Nações, CDDH, Movimento de Juventude de Terreiros e Fórum Chico prego - CENARAB.

PREFEITURA VAI RESTAURAR IMAGEM

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura da Serra informou, por meio da Secretaria de Turismo, que vai restaurar a imagem e reforçar a segurança do local. Veja, na íntegra, a nota abaixo.
"A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur) está com a equipe reunida para buscar formas de realizar o reparo. A Setur pretende seguir todo o processo de licitação para restaurar a estátua. A segurança será reforçada no local."

RELATO DO PESCADOR RÔMULO ALMEIDA

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