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Polícia foi acionada

Vídeo: ao vender peixes, homem é rendido e tem carro roubado na Serra

Segundo a PM, a vítima estava entregando a mercadoria para uma cliente quando foi abordada e teve o carro levado pelos criminosos, no Bairro São Diogo. Veículo foi recuperado

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 17:50

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

22 set 2021 às 17:50
Jovem foi abordado por dupla de criminosos enquanto vendia peixe na Serra
Homem foi abordado por dupla de criminosos enquanto vendia peixes na Serra Crédito: Reprodução
Um homem teve o carro roubado por dois suspeitos por volta das 12h desta quarta-feira (22) no bairro São Diogo, na Serra. Segundo a Polícia Militar, o rapaz realizava uma venda de peixes para uma cliente quando o crime aconteceu. 
Imagens registrada por câmeras de videomonitoramento mostram quando um dos criminosos, que estava armado, aborda a vítima. Em seguida, o comparsa se aproxima e já entra no banco do carona do veículo, uma picape. Por fim, o suspeito que rendeu o homem assume a direção e a dupla foge no veículo. Veja o vídeo:
Em nota, a PM informou que buscas foram realizadas por toda a região e, pouco tempo após o fato, uma guarnição conseguiu localizar o carro em Morada de Laranjeiras, mas os suspeitos não foram encontrados no local.

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