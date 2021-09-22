Vídeo: ao vender peixes, homem é rendido e tem carro roubado na Serra

Um homem teve o carro roubado por dois suspeitos por volta das 12h desta quarta-feira (22) no bairro São Diogo, na Serra. Segundo a Polícia Militar, o rapaz realizava uma venda de peixes para uma cliente quando o crime aconteceu.
Imagens registrada por câmeras de videomonitoramento mostram quando um dos criminosos, que estava armado, aborda a vítima. Em seguida, o comparsa se aproxima e já entra no banco do carona do veículo, uma picape. Por fim, o suspeito que rendeu o homem assume a direção e a dupla foge no veículo. Veja o vídeo:
Em nota, a PM informou que buscas foram realizadas por toda a região e, pouco tempo após o fato, uma guarnição conseguiu localizar o carro em Morada de Laranjeiras, mas os suspeitos não foram encontrados no local.