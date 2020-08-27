IBGE: cidades do interior do ES lideram taxa de crescimento populacional

Fundão lidera o ranking de crescimento populacional no ES Crédito: Denis Rizzoli/Divulgação

MOTIVOS DO CRESCIMENTO

Por trás dos fatores que estimularam o crescimento destas cidades estão a proximidade com os chamados municípios polos no interior do Estado, principalmente aqueles que apresentam crescimento econômico em ascensão, com empreendimentos comerciais, industriais, imobiliários.

Há ainda as cidades cujo crescimento populacional está sendo reflexo dos investimentos em lazer e turismo, como aponta o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones do Santos Neves , Pablo Lira.

Outro fator importante é o chamado crescimento natural da população, resultado da diferença entre os nascimentos e as mortes registradas. Confira o perfil de cada cidade:

FUNDÃO

Lidera o ranking das cidades capixabas que apresentaram o maior crescimento populacional. Possui hoje uma população de 21.948 pessoas. Pesou a favor do município, segundo Lira, o fato de ser vizinho da Serra e o fato de fazer parte da Região Metropolitana.

Na dinâmica populacional podemos observar esta conexão com a Serra e as características metropolitanas. Por exemplo, parte da população com emprego na Serra e sem condições de pagar aluguel ou comprar um imóvel na Serra, acaba residindo em Fundão, o que explica parcialmente este aumento populacional, explica Lira.

Observa ainda que bairros de Fundão, como Praia Grande, com um crescimento de casas de praia, é um outro atrativo, principalmente por estar ao lado de Nova Almeida, na Serra. E há ainda uma influência de sua proximidade com Aracruz, outro município que apresenta crescimento econômico.

JAGUARÉ, SOORETAMA E LINHARES

Até a metade da década de 2010, os investimentos foram destinados ao chamado vetor Sul do Estado , explica Lira. Agora está sendo observado uma desconcentração, com recursos seguindo para o Norte

O principal polo de atração é a cidade de Linhares, com grandes empresas - como a VEG, a Marco Polo -, shoppings e novos empreendimentos instalados na cidade, o que atrai a busca por emprego, o que estimula investidores e o mercado imobiliário. Consequentemente há uma elevação do valor da terra e as pessoas que não se instalam na cidade, vão morar no entorno, em cidades na área de abrangência, como Jaguaré e Sooretama, observa Pablo.

Outro fator importante nesta região são os incentivos fiscais da Sudene. Algumas destas cidades estão na área de abrangência. Tem empresas do Sul do país indo para a região Norte, o que gera uma dinâmica econômica, amplia as possibilidades econômicas e atrai população, pondera o diretor do Instituto Jones dos santos Neves.

SERRA

Desde 2013 a cidade se tornou a mais populosa do Espírito Santo e vem apresentando uma das economias mais dinâmicas. Além do crescimento natural - resultado da diferença entre os nascimentos e as mortes registradas -, a cidade atrai população de outros locais, no chamado crescimento migratório.

O principal atrativo é o dinamismo econômico, com a presença de grandes indústrias, empresas de logística e comércio exterior, o que atrai a população em busca de emprego. Comércio e serviços também têm forte presença no município. A cidade tem registrado empreendimentos comerciais, imobiliários, com destaque para o crescimento de condomínios fechados, investimentos no setor secundário, indústria e expansão de unidades produtivas já instaladas, pontua Lira.

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ARACRUZ

É outra cidade cujo dinamismo econômico, em menor proporção que o da Serra, também tem repercussão no crescimento populacional. Exemplos são empreendimentos como a Fibria e o estaleiro Jurong. E ainda a atividade comercial que vem crescendo na sede do município, com empreendimentos imobiliários, como em Coqueiral de Aracruz, que atraem população, observa Lira.

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

O crescimento populacional decorre de investimento de moradores que passaram a residir na cidade por conta das características de lazer e turismo. É o turismo das montanhas, com uma população mais privilegiada, com condições de comprar imóvel, de investir em condomínios fechados, explica Lira.

Vista aérea de prédios de Vitória Crédito: Luciney Araújo

VIANA

Um crescimento populacional que surpreende, segundo o diretor do Instituto Jones. Mas há uma característica importante, o fato do município pertencer à Grande Vitória . Recebe influências vindas de Vitória, mas principalmente de Cariacica. Pessoas que moram em Viana, mas sem renda adequada para se instalar em Cariacica ou Vitória, têm acesso mais facilitado à cidade, onde a venda da terra não tem preço tão elevado. E tem qualidade de vida de Viana, de cidade pequena. Algumas pessoas podem optar pelo menos agitado, no ponto de vista urbano, diz Lira

Outro ponto observado é o crescimento econômico de investimento de entrepostos comerciais em portos secos, que está crescendo e atrai população. Isto além do próprio crescimento natural da população - nascimento deduzindo a mortalidade.

ANCHIETA E PIÚMA

Apesar do impacto da redução das atividades da Samarco em Anchieta, a cidade conta com comércio forte. Há pessoas que trabalham em Guarapari e moram em Anchieta, ou em Píuma, explica Lira.