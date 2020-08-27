Veja onde a população aumentou e diminuiu em municípios do ES

Imagens aéreas do Centro de Vitória Crédito: Luciney Araújo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (27) as estimativas da população residente em todos os municípios brasileiros, com data de referência em 1° de julho de 2020. Nessa data, a população do Brasil chegou a 211,8 milhões de habitantes, crescendo 0,77% em relação a 2019.

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Em relação ao Estado, os dez municípios mais populosos do Espírito Santo continuam sendo: Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Guarapari, Colatina e Aracruz.

Já os dez municípios menos populosos, continuam sendo: Águia Branca, Vila Pavão, Ibitirama, São Domingos do Norte, Ponto Belo, Alto Rio Novo, Apiacá, Dores do Rio Preto, Mucurici e Divino de São Lourenço.

As dez maiores taxas de crescimento ocorreram nos municípios de Fundão, Sooretama, Serra, Aracruz, Venda Nova do Imigrante, Jaguaré, Linhares, Anchieta, Viana e Piúma.

Serra e Vila Velha estão entre os 26 municípios do país (exceto capitais) com mais de 500 mil habitantes.

Houve aumento de população em 61 municípios e redução de população em 17 municípios.

DADOS NACIONAIS

O município de São Paulo continua sendo o mais populoso, com 12,3 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,75 milhões), Brasília (3,05 milhões) e Salvador (2,88 milhões). Os 17 municípios do país com população superior a um milhão de habitantes concentram 21,9% da população nacional e 14 deles são capitais estaduais.