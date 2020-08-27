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Dados do IBGE

Veja onde a população aumentou e diminuiu em municípios do ES

Nesta quinta-feira (27), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou a lista dos municípios com menor e maior população do Estado. Confira!

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 10:57
Imagens aéreas do Centro de Vitória
Imagens aéreas do Centro de Vitória Crédito: Luciney Araújo
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (27) as estimativas da população residente em todos os municípios brasileiros, com data de referência em 1° de julho de 2020. Nessa data, a população do Brasil chegou a 211,8 milhões de habitantes, crescendo 0,77% em relação a 2019.
Veja onde a população aumentou e diminuiu em municípios do ES
Em relação ao Estado, os dez municípios mais populosos do Espírito Santo continuam sendo: Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Guarapari, Colatina e Aracruz. 
Já os dez municípios menos populosos, continuam sendo: Águia Branca, Vila Pavão, Ibitirama, São Domingos do Norte, Ponto Belo, Alto Rio Novo, Apiacá, Dores do Rio Preto, Mucurici e Divino de São Lourenço.
As dez maiores taxas de crescimento ocorreram nos municípios de Fundão, Sooretama, Serra, Aracruz, Venda Nova do Imigrante, Jaguaré, Linhares, Anchieta, Viana e Piúma.
Serra e Vila Velha estão entre os 26 municípios do país (exceto capitais) com mais de 500 mil habitantes.
Houve aumento de população em 61 municípios e redução de população em 17 municípios.

DADOS NACIONAIS

O município de São Paulo continua sendo o mais populoso, com 12,3 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,75 milhões), Brasília (3,05 milhões) e Salvador (2,88 milhões). Os 17 municípios do país com população superior a um milhão de habitantes concentram 21,9% da população nacional e 14 deles são capitais estaduais.
Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro com menor população (776 habitantes), seguido por Borá (SP), com 838 habitantes, Araguainha (MT), com 946 habitantes, e Engenho Velho (RS), com 982 habitantes.

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