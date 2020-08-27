Brasil tem mais de 211 milhões de habitantes, afirma IBGE

Três Estados do Sudeste seguem no topo da lista dos mais populosos. São Paulo lidera com 46.289.333 de habitantes. Em seguida, vêm Minas Gerais, com 21.292.666 de habitantes, e Rio de Janeiro, com 17.366.189.

No Nordeste, a Bahia tem a maior população da região, com 14.930.634 de habitantes. No Sul, Paraná e Rio Grande do Sul quase empatam no número de pessoas, com 11.516.840 e 11.422.973 de habitantes, respectivamente. No Norte, o Estado do Pará é o mais populoso, com 8.690.745 de habitantes, e, no Centro-Oeste, é o Estado de Goiás, com 7.113.540. Pela nova estimativa, o Distrito Federal tem 3.055.149 de moradores.