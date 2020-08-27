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Nova estimativa

Brasil tem mais de 211 milhões de habitantes, afirma IBGE

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro seguem no topo da lista dos Estados mais populosos

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 11:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 11:56
Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande
De acordo com os dados do IBGE, o Brasil já conta com mais de 211 milhões de habitantes Crédito: Fernando Madeira
O Diário Oficial da União (DOU) traz nesta quinta-feira (27) a mais nova estimativa da população brasileira feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com os dados, o país já conta com mais de 211 milhões de habitantes, quantidade superior aos 210 milhões registrados em 2019. O número atualizado é de 211.755.692 de habitantes.
Três Estados do Sudeste seguem no topo da lista dos mais populosos. São Paulo lidera com 46.289.333 de habitantes. Em seguida, vêm Minas Gerais, com 21.292.666 de habitantes, e Rio de Janeiro, com 17.366.189.
No Nordeste, a Bahia tem a maior população da região, com 14.930.634 de habitantes. No Sul, Paraná e Rio Grande do Sul quase empatam no número de pessoas, com 11.516.840 e 11.422.973 de habitantes, respectivamente. No Norte, o Estado do Pará é o mais populoso, com 8.690.745 de habitantes, e, no Centro-Oeste, é o Estado de Goiás, com 7.113.540. Pela nova estimativa, o Distrito Federal tem 3.055.149 de moradores.
Entre outros objetivos, a nova estimativa será utilizada para o cálculo das cotas dos fundos de participação de Estados e municípios. Os dados têm data de referência em 1º de julho de 2020 e estão organizados por Estados, Distrito Federal e municípios.

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