Hospital privado na Serra faz primeiras cirurgias por novo programa do SUS

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 15:02
Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) já começaram a ser operados em hospitais particulares do Espírito Santo. Segundo o Ministério da Saúde, sete pessoas passaram pela retirada de vesícula biliar (colecistectomia) no Vitória Apart Hospital S/A, na Serra.
As cirurgias em hospitais particulares fazem parte das estratégias do programa Agora Tem Especialistas, do governo federal, que visa ampliar o acesso dos pacientes da rede pública a consultas, exames e procedimentos eletivos (sem urgência).
O São Bernardo Apart, em Colatina, também aderiu ao programa, e, a expectativa atual, com as instituições já credenciadas, é de 5,3 mil cirurgias de baixa e média complexidade por ano, segundo o superintendente do Ministério da Saúde no Espírito Santo, Luiz Carlos Reblin. "Havendo mais interesse – e tem mais interesse, a gente já tem outras unidades em análise –, esse quantitativo com certeza aumentará", destacou em entrevista à rádio CBN Vitória.
Além de cirurgia geral, procedimentos em áreas como otorrinolaringologia, cirurgia vascular, cardiologia, ortopedia, traumatologia e urologia também serão realizados. Como contrapartida aos atendimentos, os hospitais recebem crédito para pagamento de tributos federais.
Reblin reforça, porém, que os atendimentos não são porta aberta, isto é, o paciente não deve buscar o hospital privado diretamente.
"O processo não é diferente do que já funciona atualmente. A pessoa precisa buscar a Unidade Básica de Saúde [para se consultar], manter o cadastro atualizado para que as equipes de regulação possam buscar essa pessoa e trazer para o atendimento na rede contratada pelo "Mais Especialistas". Não precisa buscar o hospital, sempre será encaminhada pela regulação, ou municipal, ou estadual".
