Fiscalização encontra desvio de 100 mil litros de água por mês em posto de Guarapari

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15:56
Um posto de combustível foi flagrado desviando quase 100 mil litros de água por mês em Muquiçaba, em Guarapari, nesta terça-feira (28). A Companhia espírito-Santense de Saneamento (Cesan-ES) explicou que o desvio ocorria por meio de sete ligações clandestinas, conhecidas como "gatos de água". O nome do estabelecimento não foi informado.
Segundo a Cesan, o volume deveria atender clientes que pagam regularmente pelo serviço, mas eram utilizados para abastecer o estabelecimento em suas atividades diárias. A gerente foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. A descoberta da irregularidade aconteceu durante operação da autarquia com a Polícia Militar.
“Além do prejuízo financeiro, o consumo irregular reduz a pressão da água na rede e compromete o abastecimento da população”, frisou a Companhia.
Os chamados “gatos de água” configuram fraude e infração ilegal, além de gerar desperdício de um recurso natural essencial e dificultar o planejamento da distribuição de água. A Cesan reforça que denúncias podem ser feitas pelo telefone 115 ou pelo aplicativo da companhia, contribuindo para proteger o sistema de distribuição e garantir água a todos os usuários.
A Polícia Civil foi demandada para mais informações. Quando houver retorno a matéria será atualizada.
