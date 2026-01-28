Home
>
Cotidiano
>
Fiscalização encontra desvio de 100 mil litros de água por mês em posto de Guarapari

Fiscalização encontra desvio de 100 mil litros de água por mês em posto de Guarapari

Ao menos sete ligações clandestinas foram descobertas no estabelecimento de combustíveis; gerente foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15:56

Operação da Cesan em parceria com a Polícia Militar flagrou desvio de quase 100 mil litros de água em posto de combustível
Operação da Cesan em parceria com a Polícia Militar flagrou desvio de quase 100 mil litros de água em posto de combustível Crédito: Divulgação | Cesan

Um posto de combustível foi flagrado desviando quase 100 mil litros de água por mês em Muquiçaba, em Guarapari, nesta terça-feira (28). A Companhia espírito-Santense de Saneamento (Cesan-ES) explicou que o desvio ocorria por meio de sete ligações clandestinas, conhecidas como "gatos de água". O nome do estabelecimento não foi informado. 

Recomendado para você

Ao menos sete ligações clandestinas foram descobertas no estabelecimento de combustíveis; gerente foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos

Fiscalização encontra desvio de 100 mil litros de água por mês em posto de Guarapari

Mesmo fora da prova prática, manobras seguem fundamentais para a condução segura no dia a dia e formação do bom motorista, alerta o Detran-ES

Baliza e ladeira: "É preciso aprender, embora prova do Detran não exija"

Animal foi recolhido pela prefeitura e levado para a UVV, onde passará por exames para ajudar em pesquisas científicas

Onça-parda é encontrada morta após ser atropelada em Aracruz

Segundo a Cesan, o volume deveria atender clientes que pagam regularmente pelo serviço, mas eram utilizados para abastecer o estabelecimento em suas atividades diárias. A gerente foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. A descoberta da irregularidade aconteceu durante operação da autarquia com a Polícia Militar. 

“Além do prejuízo financeiro, o consumo irregular reduz a pressão da água na rede e compromete o abastecimento da população”, frisou a Companhia. 

Os chamados “gatos de água” configuram fraude e infração ilegal, além de gerar desperdício de um recurso natural essencial e dificultar o planejamento da distribuição de água. A Cesan reforça que denúncias podem ser feitas pelo telefone 115 ou pelo aplicativo da companhia, contribuindo para proteger o sistema de distribuição e garantir água a todos os usuários.

A Polícia Civil foi demandada para mais informações. Quando houver retorno a matéria será atualizada.

Leia mais

Imagem - ES se manifesta sobre morte covarde e cruel do cachorro Orelha

ES se manifesta sobre morte covarde e cruel do cachorro Orelha

Imagem - Homem é preso por perseguir e importunar sexualmente adolescente em Ecoporanga

Homem é preso por perseguir e importunar sexualmente adolescente em Ecoporanga

Imagem - Ajudante de pedreiro é espancado até a morte ao ir trabalhar na Serra

Ajudante de pedreiro é espancado até a morte ao ir trabalhar na Serra

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Região Metropolitana

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais