Homem é preso por perseguir e importunar sexualmente adolescente em Ecoporanga

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante, na última sexta-feira (23), em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de perseguir e tentar importunar sexualmente um adolescente de 15 anos. De acordo com as investigações, a vítima era perseguida há cerca de quatro meses.

O suspeito utilizava redes sociais para realizar chamadas de vídeo de cunho obsceno, praticando atos libidinosos diante da câmera. Mesmo após ser bloqueado diversas vezes, ele criava novos perfis, chegando a registrar cerca de 65 contas em apenas dois dias para manter contato com o adolescente. No dia do flagrante, o suspeito persistiu no contato, mas a conta da vítima estava logada no celular da mãe, que presenciou a insistência das investidas e procurou a polícia. Com isso, os policiais localizaram o suspeito e efetuaram a prisão.

A Polícia Civil informou que o celular utilizado para o crime foi apreendido e encaminhado ao Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Noroeste para análise. O homem foi autuado em flagrante por perseguição majorada e tentativa de importunação sexual e foi encaminhado ao sistema prisional.