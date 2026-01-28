Ajudante de pedreiro é espancado até a morte ao ir trabalhar na Serra

Um ajudante de pedreiro, de 59 anos, foi espancado até a morte no bairro Novo Porto Canoa, na Serra, na manhã desta quarta-feira (28). Roberto Ferreira Lemes estava a caminho do trabalho quando passou a ser perseguido por três homens, que o abordaram, o agrediram com socos no rosto e bateram sua cabeça contra o asfalto. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele havia sido preso em 2017 por abusar sexualmente de uma criança e estava em liberdade desde outubro de 2024.