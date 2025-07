Em Itapuã

Homem em situação de rua que ameaçava moradores é internado em Vila Velha

Internação foi divulgada pelo prefeito Arnaldinho Borgo nas redes sociais. Medida de exceção, segundo ele, foi necessária devido à situação de risco à população que o homem oferecia

Foi internado o homem em situação de rua que era acusado de agir de forma agressiva contra moradores de Itapuã, em Vila Velha . Em post feito no Instagram, o prefeito do município, Arnaldinho Borgo, explicou que ele foi levado, nesta quinta-feira (10), de forma involuntária para tratar aparentes problemas psiquiátricos. A identidade e idade dele não foram divulgadas, assim como o local onde estava no momento da abordagem. >

No texto, o prefeito explicou que a decisão é uma medida de exceção devido o risco apresentado. Nas últimas semanas aumentaram as reclamações nas redes sociais de munícipes sobre ataques feitos pelo homem. Contra o internado, há sete boletins de ocorrência registrados, conforme quem vive na região.>

"Durante esse período, nossas equipes das Secretarias de Assistência Social e de Saúde tentaram, sem sucesso, restabelecer os vínculos sociais e ofertas de atendimento voluntário. Situações como essa representam um dos maiores desafios sociais do nosso tempo. E, por mais que exista o desejo de agir com urgência, há um caminho legal a ser seguido. A internação involuntária, prevista em lei, é uma medida de exceção — aplicada apenas quando há risco real à pessoa.", apontou o prefeito. >

Pedido na Justiça

O caso de agressões e ataques foi levado à Justiça pela Associação de Moradores do bairro, que solicitou intervenção para resolver a situação. O indivíduo chegou a ser detido no dia 16 de junho deste ano suspeito de agredir um morador, mas foi liberado na delegacia.>

A vítima, que não quis ser identificada, contou à reportagem da TV Gazeta que a agressão aconteceu de repente, durante o período da manhã, por volta das 9h. “Era um dia normal, eu estava indo para a academia. Saí com os vidros do carro abertos e parei no semáforo. Do nada, senti uma pressão na cabeça. Quando olhei para o lado, era esse morador em situação de rua”, relatou. >