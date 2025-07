Violência

Ataques a tiros deixam mortos e feridos em manhã de terror em Vila Velha

Nos dois crimes, suspeitos passaram de carro atirando; duas pessoas morreram e outras duas foram baleadas

Dois ataques a tiros na Região Cinco, em Vila Velha , fizeram quatro vítimas na manhã desta quinta-feira (10): dois jovens foram mortos e duas pessoas baleadas em Barramares e São Conrado. Os bairros ficam a uma distância de cerca de dois quilômetros um do outro, e os crimes deixaram os moradores aterrorizados. >

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, moradores ouviram mais de 40 tiros. A família de Gaetano contou para a polícia que o jovem trabalhava como padeiro no bairro e era usuário de drogas. Ele estaria no local comprando maconha quando os criminosos apareceram e atiraram. >