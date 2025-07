Estava trabalhando

Terceirizado da EDP morre atingido por bala perdida em Vila Velha

Guarda Municipal disse que moradores da região onde o trabalhador estava ainda tentaram levá-lo até um hospital, mas ele não resistiu; EDP confirmou a morte

Um homem, de 41 anos, que trabalhava a serviço da EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no Espírito Santo, morreu após ser atingido por uma bala perdida no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira (10), enquanto a vítima estava trabalhando. A Guarda Municipal disse que moradores da região tentaram levar o trabalhador a um hospital, mas ele não resistiu. >

Segundo a Guarda Municipal, agentes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) estavam em patrulhamento no bairro Zumbi dos Palmares, nesta quinta-feira, quando foi acionada. A corporação disse que populares colocaram o homem ferido dentro do carro que ele estava utilizando em serviço, da própria EDP, e um morador conduziu o veículo até o Hospital Evangélico, em Alecrim.>

A equipe da Rocam, segundo a Guarda Municipal, fez o acompanhamento do veículo realizando o trabalho de “batedor”, que é quando as motos fecham o tráfego para o carro passar sem intercorrências até a unidade hospitalar. A morte do trabalhador terceirizado, que não teve o nome divulgado, foi confirmada pela concessionária.>

De acordo com a Guarda, outras equipes estão em patrulhamento na região de Zumbi dos Palmares, onde ocorreu o fato."Agentes estão presentes nas escolas municipais e nas unidades de saúde, que atendem a região, auxiliando na entrada e na saída dos alunos, dos professores e dos funcionários. As aulas e os atendimentos nas unidades de saúde permanecem sem alterações", disse, em nota.>

A EDP informou que "lamenta profundamente o falecimento do colaborador de uma empresa terceirizada nesta quinta-feira, 10 de julho, em Vila Velha, e se solidariza com a família e amigos. A Distribuidora está acompanhando a apuração dos fatos junto à empresa terceirizada.">

De acordo com a Polícia Militar, indivíduos ligados ao tráfico de drogas teriam atirado em via pública e um dos disparos atingiu a vítima. O policiamento foi reforçado e saturação está em andamento na região. >

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. As equipes estão realizando diligências e colhendo informações que auxiliem na identificação dos envolvidos no fato. O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Vitória.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", reforçou a corporação. >

