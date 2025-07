Operação Dois Irmãos

Polícia do ES resgata criança em operação que mira influenciadora por golpes

São alvos da ação um empresário e uma influenciadora digital capixaba por suposta participação em esquema de fraudes em comércio eletrônico envolvendo a loja Equipe Tênis

Uma criança de 11 anos foi resgatada em situação de maus-tratos durante a Operação Dois Irmãos, que tem como mira um empresário e uma influenciadora digital capixaba com mais de 1,5 milhão de seguidores a e foi deflagrada nesta quinta-feira (10) pela Polícia Civil do Espírito Santo em apoio à Delegacia do Consumidor do Rio de Janeiro. No Estado, a corporação esteve em dois endereços na Praia da Costa, em Vila Velha, ligados aos alvos – investigados por suposta participação em um esquema de fraudes em comércio eletrônico envolvendo a loja Equipe Tênis. >