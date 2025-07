Operação Dois Irmãos

Operação no ES e RJ mira influenciadora por fraudes em comércio eletrônico

Investigação começou no Rio de Janeiro e tem apoio da Polícia Civil do Espírito Santo e da Secretaria de Defesa do Consumidor carioca; influenciadora digital é investigada

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de julho de 2025 às 09:54

Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor Crédito: Reprodução/GoogleStreetView

A Polícia Civil do Espírito Santo e a do Rio de Janeiro deflagraram, nesta quinta-feira (10), a Operação Dois Irmãos – que mira uma loja de calçados suspeita de fraudes em comércio eletrônico. Uma das sócias da Equipe Tênis é uma influenciadora digital, cujo nome não foi divulgado. Um dos endereços ligados ao e-commerce fica em Vila Velha. O nome da investigada não foi divulgado.>

Conforme apuração da reportagem da Rádio CBN, as investigações começaram a partir de informações passadas pela Secretaria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, que identificaram clientes que não recebiam as mercadorias compradas. Os agentes conseguiram identificar centenas de vítimas em todo o Brasil.>

Além de Vila Velha, agentes da Delegacia do Consumidor do Rio de Janeiro cumprem mandados de busca e apreensão em oito endereços ligados aos sócios da empresa Equipe Tênis em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, e em São Fidelis, no Norte Fluminense.>

Ainda conforme apuração da CBN, a Justiça autorizou o bloqueio de R$ 1 milhão em contas bancárias, a desativação de sites e domínios ligados a empresa e aos sócios, monitoramento eletrônico dos sócios que devem passar a usar tornozeleira eletrônica e a quebra do sigilo de dados em telefones e computadores. Ao todo, nove mandados de prisão foram expedidos, mas ainda não há informação de quantos pessoas foram presas. >

>

A Polícia Civil do Espírito Santo foi procurada para informar detalhes sobre o andamento da operação, mas não deu retorno até a publicação desta matéria.>

