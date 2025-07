Vila Velha

Homem em situação de rua ameaça moradores de Itapuã e caso está na Justiça

Moradores relatam agressões e ameaças constantes e temem que episódios violentos se repitam; homem já foi detido, mas segue nas ruas

Moradores de Itapuã, em Vila Velha , denunciam que têm sido ameaçados e atacados constantemente por um homem em situação de rua que circula na região. O caso foi levado à Justiça pela Associação de Moradores do bairro, que solicitou intervenção para resolver a situação. O indivíduo, que não teve nome e idade divulgados, chegou a ser detido no dia 16 de junho deste ano suspeito de agredir um morador, mas foi liberado na delegacia. >

A vítima, que não quis ser identificada, contou à reportagem da TV Gazeta que a agressão aconteceu de repente, durante a manhã, por volta das 9h. “Era um dia normal, eu estava indo para a academia. Saí com os vidros do carro abertos e parei no semáforo. Do nada, senti uma pressão na cabeça. Quando olhei para o lado, era esse morador em situação de rua”, relatou.>