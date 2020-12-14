Homem de 29 anos morre após se afogar em lagoa de Montanha

Segundo a PM, testemunhas informaram que Davi estava nadando na região da Pedreira, na área privada de uma fazenda. O local é conhecido e frequentado por diversos banhistas da região.

De acordo com um amigo de Davi, após alguns minutos dentro da lagoa, ele sentiu falta do colega. Banhistas, que também frequentavam o local, disseram que a vítima estava nadando e, de repente, começou a afundar na lagoa. Outros banhistas tentaram mergulhar para encontrá-lo, mas sem sucesso.