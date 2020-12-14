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Norte do ES

Homem de 29 anos morre após se afogar em lagoa de Montanha

De acordo com a PM, a vítima foi identificada como Davi da Silva Almeida. Ele estava em uma fazenda particular muito frequentada por banhistas da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 14:48

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 14:48

Viatura do Corpo de Bombeiros: militares atenderam ocorrência em Viana
Mergulhadores dos Bombeiros foram até o local do afogamento Crédito: A Gazeta
Um homem morreu após se afogar em uma lagoa de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste domingo (13). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Davi da Silva Almeida, 29 anos.
Segundo a PM, testemunhas informaram que Davi estava nadando na região da Pedreira, na área privada de uma fazenda. O local é conhecido e frequentado por diversos banhistas da região.

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De acordo com um amigo de Davi, após alguns minutos dentro da lagoa, ele sentiu falta do colega. Banhistas, que também frequentavam o local, disseram que a vítima estava nadando e, de repente, começou a afundar na lagoa. Outros banhistas tentaram mergulhar para encontrá-lo, mas sem sucesso.
Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros esteve no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado para Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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