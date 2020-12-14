Homem de 29 anos morre após se afogar em lagoa de Montanha

Um homem morreu após se afogar em uma lagoa de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste domingo (13). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Davi da Silva Almeida, 29 anos.
Segundo a PM, testemunhas informaram que Davi estava nadando na região da Pedreira, na área privada de uma fazenda. O local é conhecido e frequentado por diversos banhistas da região.
De acordo com um amigo de Davi, após alguns minutos dentro da lagoa, ele sentiu falta do colega. Banhistas, que também frequentavam o local, disseram que a vítima estava nadando e, de repente, começou a afundar na lagoa. Outros banhistas tentaram mergulhar para encontrá-lo, mas sem sucesso.
Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros esteve no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado para Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.