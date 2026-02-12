Guarda municipal morre ao passar mal após teste físico em Vitória

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17:02
Um guarda municipal identificado como Leandro Rodrigues, de 49 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (12), ao passar mal após a realização do teste de aptidão física (TAF), em Vitória.
Segundo a Guarda Civil Municipal, o servidor estava na área externa do Ginásio Tancredão, no bairro Mário Cypreste, onde ocorria o TAF, quando apresentou quadro de mal-estar. Ele recebeu atendimento imediato da equipe técnica presente no local e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu.
De acordo com a corporação, conforme o protocolo para a faixa etária acima de 45 anos, o teste consiste em uma caminhada de 2,6 quilômetros, que deve ser concluída no tempo máximo de 27 minutos. Leandro finalizou a atividade em 11 minutos. Após concluir o percurso, assinou a documentação necessária e aguardava o término da atividade dos demais colegas quando apresentou passou mal.
A GMV informou que o teste é realizado anualmente e que, para participar, é obrigatória a apresentação de atestado médico cardiológico, emitido há menos de 30 dias, comprovando aptidão para a prática de atividade física. Segundo a Guarda, o servidor cumpriu com a exigência.
Em nota, a instituição destacou o período que o agente serviu na Guarda: "Com mais de 20 anos de dedicação, Leandro honrou a farda com compromisso, responsabilidade e espírito público, deixando uma trajetória marcada pelo respeito à população e pelo companheirismo junto aos colegas".
“A Guarda de Vitória também se despede com gratidão, respeito e admiração a um servidor que deixa sua história escrita na corporação”, finalizou.
