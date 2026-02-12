Home
>
Cotidiano
>
Guarda municipal morre ao passar mal após teste físico em Vitória

Guarda municipal morre ao passar mal após teste físico em Vitória

Leandro Rodrigues participava de teste de aptidão física, no Tancredão, quando apresentou mal-estar; corporação informou que ele estava apto para realizar a atividade

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17:02

Ginásio Tancredão, em Vitória
Os testes foram realizados no Tancredão e o guarda sentiu-se mal após uma caminhada que fazia parte do cronograma do TAF Crédito: PMV/Divulgação

Um guarda municipal identificado como Leandro Rodrigues, de 49 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (12), ao passar mal após a realização do teste de aptidão física (TAF), em Vitória.  

Recomendado para você

Regionalzinho da Nair não entra na programação oficial da Prefeitura de Vitória, que alega descumprimento de prazo para a ausência; grupo nega e diz ter feito inscrição dentro do período

Tradicional bloco infantil fica de fora do carnaval em Vitória e pais reclamam

Nova vacina brasileira garante 89% de proteção contra formas graves da doença; público geral deve ser vacinado no segundo semestre

Mais de 24 mil trabalhadores da saúde vão ser vacinados contra dengue no ES

Leandro Rodrigues participava de teste de aptidão física, no Tancredão, quando apresentou mal-estar; corporação informou que ele estava apto para realizar a atividade

Guarda municipal morre ao passar mal após teste físico em Vitória

Segundo a Guarda Civil Municipal, o servidor estava na área externa do Ginásio Tancredão, no bairro Mário Cypreste, onde ocorria o TAF, quando apresentou quadro de mal-estar. Ele recebeu atendimento imediato da equipe técnica presente no local e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu.

De acordo com a corporação, conforme o protocolo para a faixa etária acima de 45 anos, o teste consiste em uma caminhada de 2,6 quilômetros, que deve ser concluída no tempo máximo de 27 minutos. Leandro finalizou a atividade em 11 minutos. Após concluir o percurso, assinou a documentação necessária e aguardava o término da atividade dos demais colegas quando apresentou passou mal.

A GMV informou que o teste é realizado anualmente e que, para participar, é obrigatória a apresentação de atestado médico cardiológico, emitido há menos de 30 dias, comprovando aptidão para a prática de atividade física. Segundo a Guarda, o servidor cumpriu com a exigência.

Em nota, a instituição destacou o período que o agente serviu na Guarda: "Com mais de 20 anos de dedicação, Leandro honrou a farda com compromisso, responsabilidade e espírito público, deixando uma trajetória marcada pelo respeito à população e pelo companheirismo junto aos colegas".

 “A Guarda de Vitória também se despede com gratidão, respeito e admiração a um servidor que deixa sua história escrita na corporação”, finalizou.

Leia mais

Imagem - Corpo é encontrado e retirado de represa de Alto Rio Novo

Corpo é encontrado e retirado de represa de Alto Rio Novo

Imagem - Dono de hostel é preso com 18 pés de maconha no Espírito Santo

Dono de hostel é preso com 18 pés de maconha no Espírito Santo

Imagem - Morte de Dante Michelini foi vingança por Araceli, diz defesa de preso

Morte de Dante Michelini foi vingança por Araceli, diz defesa de preso

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

guarda municipal Morte

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais