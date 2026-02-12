Dono de hostel é preso com 18 pés de maconha no Espírito Santo

Plantas de maconha eram cultivadas dentro de hostel Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O dono de um hostel foi preso por cultivar pés de maconha em Divino de São Lourenço, Região Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (12). A Polícia Civil foi acionada após receber uma denúncia de que uma mulher manteria as plantas no albergue, que fica na localidade de Patrimônio da Penha. A hóspede foi ouvida, mas negou ter relação com o cultivo e afirmou residir na estrutura há poucos meses.

Na sequência, o proprietário do hostel se apresentou aos policiais e admitiu cultivar as plantas de maconha, mas alegou ser dono de apenas seis dos 18 vasos apreendidos. Também foram encontradas no imóvel algumas porções da droga pronta para consumo e balanças de precisão, além de material usado para embalar os entorpecentes. Três frascos de uma substância química ainda não identificada também foram recolhidos e passarão por perícia.