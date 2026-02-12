Corpo é encontrado e retirado de represa de Alto Rio Novo
O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (12) em uma represa de Alto Capim, zona rural de Alto Rio Novo, na região Noroeste do Espírito Santo. Populares acionaram a Polícia Militar, que constatou o fato e acionou o Corpo de Bombeiros para realizar a remoção e também a Perícia da Polícia Científica.
Ainda não há confirmação sobre a identidade da vítima, mas a polícia vai apurar se pode ser um idoso desaparecido na região desde domingo (8). O corpo foi encaminhado para a Seção de Medicina Legal (SML) de Colatina.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo, que aguarda o resultado dos exames.