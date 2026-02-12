Corpo é encontrado e retirado de represa de Alto Rio Novo

O corpo de um homem não identificado foi retirado de uma represa no interior de Alto Rio Novo Crédito: Polícia Civil

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (12) em uma represa de Alto Capim, zona rural de Alto Rio Novo, na região Noroeste do Espírito Santo. Populares acionaram a Polícia Militar, que constatou o fato e acionou o Corpo de Bombeiros para realizar a remoção e também a Perícia da Polícia Científica.



Ainda não há confirmação sobre a identidade da vítima, mas a polícia vai apurar se pode ser um idoso desaparecido na região desde domingo (8). O corpo foi encaminhado para a Seção de Medicina Legal (SML) de Colatina.