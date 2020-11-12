Grupo embarca para mapear localização de rebocador desaparecido no ES

Rebocador que naufragou no domingo (01) Crédito: Internauta

De acordo com Edson de Sousa, proprietário da empresa Vitória Embarcações, responsável pelo rebocador Oceano I, será necessária uma autorização da Capitania dos Portos para que o mergulho possa ser realizado. "Fomos para o mar, em Guarapari, e estamos indo embora para Vitória. Fomos apenas marcar a região e agora dependemos da Capitania para autorizar o mergulho", disse.

A mediação pela Capitania deve garantir a emissão de um aviso aos navegantes, para que nenhuma embarcação circule pela região onde os mergulhadores estarão, justamente para evitar novos acidentes. "Nenhuma embarcação deverá passar no local. Hoje o Pedro foi junto com a gente, bem como uma pessoa da família do Eric, um cunhado dele que está nos acompanhando, no total estivemos em cinco pessoas. Agora só devemos retornar ao mar quando a condição melhorar, (o mar) está muito agitado e passamos aperto. Eram ondas de 2, 3 metros", relatou.

Demandada pela reportagem, a Capitania dos Portos ainda não se manifestou. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.

O DESAPARECIMENTO

Um chefe de máquinas desapareceu após um rebocador afundar em Guarapari, no início da noite do dia primeiro de novembro. A embarcação naufragou depois de bater em uma pedra, segundo informações dos familiares da vítima. Dois outros tripulantes foram resgatados com vida na tarde de segunda-feira (02), após passarem várias horas em alto-mar, mas Eric não foi mais visto. O rebocador havia embarcado com destino ao Porto de Açu, no Rio de Janeiro.

Eric Barcelos desapareceu após rebocador afundar em Guarapari Crédito: Divulgação