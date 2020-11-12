Grupo embarca para mapear localização de rebocador desaparecido no ES

Nesta quarta-feira (11) um grupo de cinco pessoas foi de barco até o local onde ocorreu o naufrágio de um rebocador em Guarapari, que deixou o marítimo Eric Barcelos, de 56 anos, desaparecido no dia primeiro de novembro. O objetivo era mapear a área para tentar localizar o rebocador. Entre os tripulantes da embarcação que fez o mapeamento estava um dos sobreviventes do acidente, Pedro Alves Nascimento, de 31 anos. Nos próximos dias a equipe pretende voltar ao local para realizar um mergulho.
De acordo com Edson de Sousa, proprietário da empresa Vitória Embarcações, responsável pelo rebocador Oceano I, será necessária uma autorização da Capitania dos Portos para que o mergulho possa ser realizado. "Fomos para o mar, em Guarapari, e estamos indo embora para Vitória. Fomos apenas marcar a região e agora dependemos da Capitania para autorizar o mergulho", disse.
A mediação pela Capitania deve garantir a emissão de um aviso aos navegantes, para que nenhuma embarcação circule pela região onde os mergulhadores estarão, justamente para evitar novos acidentes. "Nenhuma embarcação deverá passar no local. Hoje o Pedro foi junto com a gente, bem como uma pessoa da família do Eric, um cunhado dele que está nos acompanhando, no total estivemos em cinco pessoas. Agora só devemos retornar ao mar quando a condição melhorar, (o mar) está muito agitado e passamos aperto. Eram ondas de 2, 3 metros", relatou.
Demandada pela reportagem, a Capitania dos Portos ainda não se manifestou. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.
O DESAPARECIMENTO
Um chefe de máquinas desapareceu após um rebocador afundar em Guarapari, no início da noite do dia primeiro de novembro. A embarcação naufragou depois de bater em uma pedra, segundo informações dos familiares da vítima. Dois outros tripulantes foram resgatados com vida na tarde de segunda-feira (02), após passarem várias horas em alto-mar, mas Eric não foi mais visto. O rebocador havia embarcado com destino ao Porto de Açu, no Rio de Janeiro.
Os tripulantes foram resgatados pela lancha Falésia, da praticagem, e trazidos ao cais da Capitania dos Portos. Foram prestados os primeiros atendimentos médicos em ambulância do Samu, sendo em seguida encaminhados ao hospital. Pedro Alves Nascimento Junior, de 31 anos, e Erlon Salomão receberam alta hospitalar na sexta-feira (06). Eles informaram que a embarcação naufragou nas proximidades da Ilha Escalvada, em Guaparari. A Marinha do Brasil abriu um inquérito para investigar o acidente com o rebocador.