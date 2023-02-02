Grávida de 25 semanas pede ajuda para cirurgia urgente de gêmeas no ES

A descoberta da gravidez de gêmeas foi uma surpresa feliz para Alessandra Barcelos Lopes, de 21 anos, de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. No entanto, os momentos felizes, agora foram substituídos pela angústia. Ela é esposa de Taynan Vieira Nogueira, de 27 anos, sobrevivente do acidente na BR 101, em Fundão, na última sexta-feira (27), onde duas pessoas morreram.
O marido continua internado no Hospital Jayme Santos Neves. Além do acidente, o casal também descobriu uma doença que afeta o desenvolvimento das bebês, Liz e Isis. A família corre contra o tempo para salvar a vida das meninas, e pedem ajuda para arrecadar os R$ 250 mil necessários para a cirurgia, por meio de uma "vaquinha" na internet.
No último dia 18 de janeiro, eles descobriram que as bebês são afetadas pela síndrome da transfusão feto-fetal (STFF), uma doença da placenta em que o sangue passa desproporcionalmente, fazendo com que uma se desenvolva menos que o outra.
"Uma cresce e a outra fica pequenininha. Está muito difícil e eu não consigo fazer nada por elas. Eu só choro, não consigo nem comer direito"
O procedimento, chamado de fetoscopia, é caro e não é feito pela rede de saúde pública do Estado, segundo a família. Alessandra entrou com um pedido na Justiça para ter direito a cirurgia, no entanto eles correm contra o tempo para salvar a vida das filhas.
Segundo a mãe, os médicos afirmaram que o ideal é que a cirurgia seja realizada até a 27ª semana de gestação. “No momento já estou com 25 semanas de gravidez, o procedimento para ser eficaz e ter grande chance de sucesso, tem que ser realizado no máximo na 27ª semana”, afirma.
As gêmeas são as primeiras filhas do casal. Alessandra, também tem uma filha de 3 anos, de outro relacionamento. Com o valor pedido na vaquinha, eles conseguiriam viajar até São Paulo, onde fariam o procedimento em um hospital particular.
A reportagem procurou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo e a Secretaria de Estado da Saúde. Assim que houver retorno o texto será atualizado.
Pai internado
Para juntar dinheiro para a cirurgia, o casal pretendia vender o carro da família, um Ford Fusion. No entanto, na última sexta-feira (27), Taynan sofreu um acidente com o veículo na BR 101 em Fundão, e o carro ficou completamente destruído.
No momento da batida, o homem saiu de Aracruz e seguia para a Serra, para visitar e levar documentos para a esposa grávida no Hospital Jayme Santos Neves. Além do carro dele, outro carro e uma carreta também se envolveram.
Dos feridos, Taynan foi o único socorrido com vida, em estado grave. Um casal que estava no outro carro, não resistiu e morreu.
“Ele estava vindo para me entregar alguns documentos. Quando eu soube do acidente e que ele tinha vindo para o mesmo hospital, conseguiu ser liberada para ir atrás de informações sobre ele”, relata Alessandra.
A grávida recebeu alta do hospital, mas o marido continua internado. Taynan fraturou o braço e quebrou algumas costelas. Segundo a esposa, nesta quarta-feira (1), ele passou por uma cirurgia devido ao ferimento no braço, mas não corre risco de vida. A família ainda não tem previsão de alta.
Como ajudar?
A família tenta arrecadar dinheiro para o procedimento através de uma "vaquinha" pela internet (clique aqui para saber mais informações e doar)