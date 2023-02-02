Grávida de 25 semanas pede ajuda para cirurgia urgente de gêmeas no ES

Alessandra está grávida de gêmeas e o marido segue internado após ter sofrido lesões e fraturas em um acidente na BR 101 Crédito: Acervo pessoal

O marido continua internado no Hospital Jayme Santos Neves. Além do acidente, o casal também descobriu uma doença que afeta o desenvolvimento das bebês, Liz e Isis. A família corre contra o tempo para salvar a vida das meninas, e pedem ajuda para arrecadar os R$ 250 mil necessários para a cirurgia, por meio de uma "vaquinha" na internet.

No último dia 18 de janeiro, eles descobriram que as bebês são afetadas pela síndrome da transfusão feto-fetal (STFF), uma doença da placenta em que o sangue passa desproporcionalmente, fazendo com que uma se desenvolva menos que o outra.

"Uma cresce e a outra fica pequenininha. Está muito difícil e eu não consigo fazer nada por elas. Eu só choro, não consigo nem comer direito" Alessandra Barcelos Lopes - Mãe das gêmeas

Nos exames de imagem a família percebeu o crescimento desproporcional das gêmeas Crédito: Acervo pessoal

O procedimento, chamado de fetoscopia, é caro e não é feito pela rede de saúde pública do Estado, segundo a família. Alessandra entrou com um pedido na Justiça para ter direito a cirurgia, no entanto eles correm contra o tempo para salvar a vida das filhas.

Segundo a mãe, os médicos afirmaram que o ideal é que a cirurgia seja realizada até a 27ª semana de gestação. “No momento já estou com 25 semanas de gravidez, o procedimento para ser eficaz e ter grande chance de sucesso, tem que ser realizado no máximo na 27ª semana”, afirma.

Alessandra Barcelos Lopes está com 25 semanas de gestação e o ideal é realizar a cirurgia até a 27ª semana Crédito: Acervo pessoal

As gêmeas são as primeiras filhas do casal. Alessandra, também tem uma filha de 3 anos, de outro relacionamento. Com o valor pedido na vaquinha, eles conseguiriam viajar até São Paulo, onde fariam o procedimento em um hospital particular.

Pai internado

Taynan Vieira Nogueira, de 27 anos, saiu de Aracruz e seguia para visitar a esposa grávida, Alessandra Lopes, de 21 anos, no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Acervo pessoal

No momento da batida, o homem saiu de Aracruz e seguia para a Serra, para visitar e levar documentos para a esposa grávida no Hospital Jayme Santos Neves. Além do carro dele, outro carro e uma carreta também se envolveram.

Dos feridos, Taynan foi o único socorrido com vida, em estado grave. Um casal que estava no outro carro, não resistiu e morreu.

“Ele estava vindo para me entregar alguns documentos. Quando eu soube do acidente e que ele tinha vindo para o mesmo hospital, conseguiu ser liberada para ir atrás de informações sobre ele”, relata Alessandra.

A grávida recebeu alta do hospital, mas o marido continua internado. Taynan fraturou o braço e quebrou algumas costelas. Segundo a esposa, nesta quarta-feira (1), ele passou por uma cirurgia devido ao ferimento no braço, mas não corre risco de vida. A família ainda não tem previsão de alta.

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