Grande São Pedro ganha ciclopassarela com vista para o Mestre Álvaro; veja fotos

Estrutura de 800 metros foi construída pela Prefeitura de Vitória para interligar quatro bairros às margens do manguezal da Capital

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 14:57

Ciclopassarela inaugurada na Grande São Pedro, em Vitória, tem vista para o Mestre Álvaro Crédito: Jansen Lube/PMV

O primeiro trecho da ciclopassarela que vai interligar os bairros Santo André, Redenção, Nova Palestina e Resistência foi inaugurado neste sábado (6), na Grande São Pedro, em Vitória. A estrutura entregue, construída pela Prefeitura da Capital, tem 800 metros de extensão e também conta com uma escadaria de acesso ao bairro Resistência a partir da orla do mangue da região, de onde é possível ver o monte Mestre Álvaro, na Serra.

O projeto da ciclopassarela faz parte do programa Vitória de Frente para o Mar, voltado para a reurbanização das orlas da Capital. Na Grande São Pedro, a “Orla 1B” ainda deve ganhar ciclovia, estacionamentos, praças, academia ao ar livre, arquibancadas alagáveis, rampas de acesso para barcos e queimadores de mariscos para pescadores e desfiadeiras de siri.

Ciclopassarela inagurada na Grande São Pedro, em Vitória Crédito: Jansen Lube/PMV

Na entrega desta manhã, moradores celebraram a novidade para a região. Caso de Gilmar Lima, presidente da Associação de Moradores de Resistência. Segundo ele, as estruturas devem garantir mobilidade, acessibilidade e novas oportunidades de trabalho e empreendedorismo.

“Desde a década de 80 a comunidade sonhava em interligar os bairros, e agora esse sonho se torna realidade. Além de melhorar o acesso, a ciclopassarela valoriza o comércio local, fortalece a economia e muda a rotina de quem precisa se deslocar. Antes era preciso ir ao Centro para fazer compras. Hoje, São Pedro se tornou um polo, e até pessoas do Centro vêm até aqui”, diz Gilmar.

O espaço é compartilhado para pedestres e ciclistas e contempla a Grande São Pedro Crédito: Jansen Lube/PMV

Segundo o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), a obra exigiu soluções inovadoras e sustentáveis para atravessar a área de manguezal da região. Ainda de acordo com o chefe do Executivo, a ciclopassarela também deve permitir atividades educacionais promovidas por escolas, para estimular o contato dos alunos com o ecossistema.

“Embora São Pedro seja a principal beneficiária, toda a cidade ganha um espaço de convivência, contemplação e turismo. Estamos transformando um local antes abandonado em um novo ponto de encontro, que valoriza a vida comunitária e o desenvolvimento sustentável”, destaca Pazolini.

Por sua vez, o secretário de Obras, Gustavo Perim, explica que a obra teve um projeto inovador para respeitar o manguezal da Capital, que é o maior da América Latina.

“Esse era um sonho antigo da comunidade e essa obra garante mobilidade, qualidade de vida e um novo espaço integrado à natureza. E esta é apenas a primeira etapa: vamos avançar até conectar São Pedro à orla de Camburi, aproximando ainda mais nossa cidade”, frisa Perim.

