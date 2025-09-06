Home
>
Cotidiano
>
Grande São Pedro ganha ciclopassarela com vista para o Mestre Álvaro; veja fotos

Grande São Pedro ganha ciclopassarela com vista para o Mestre Álvaro; veja fotos

Estrutura de 800 metros foi construída pela Prefeitura de Vitória para interligar quatro bairros às margens do manguezal da Capital

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 14:57

Ciclopassarela inagurada na Grande São Pedro, em Vitória
Ciclopassarela inaugurada na Grande São Pedro, em Vitória, tem vista para o Mestre Álvaro Crédito: Jansen Lube/PMV

O primeiro trecho da ciclopassarela que vai interligar os bairros Santo André, Redenção, Nova Palestina e Resistência foi inaugurado neste sábado (6), na Grande São Pedro, em Vitória. A estrutura entregue, construída pela Prefeitura da Capital, tem 800 metros de extensão e também conta com uma escadaria de acesso ao bairro Resistência a partir da orla do mangue da região, de onde é possível ver o monte Mestre Álvaro, na Serra.

Recomendado para você

Estrutura de 800 metros foi construída pela Prefeitura de Vitória para interligar quatro bairros às margens do manguezal da Capital

Grande São Pedro ganha ciclopassarela com vista para o Mestre Álvaro; veja fotos

Passagem da aeronave foi registrada manhã deste sábado (6) e chamou a atenção de quem circulava pela região. Notaer explicou que a ação é um treinamento para o desfile deste domingo (7); assista

Helicóptero com pessoas penduradas atrai olhares na Baía de Vitória

No domingo (7), diversos serviços públicos e privados terão o horário de funcionamento alterado; na segunda (8), somente o município de Vitória terá alteração

Veja o que funciona no ES nos feriados de Independência e Aniversário de Vitória

O projeto da ciclopassarela faz parte do programa Vitória de Frente para o Mar, voltado para a reurbanização das orlas da Capital. Na Grande São Pedro, a “Orla 1B” ainda deve ganhar ciclovia, estacionamentos, praças, academia ao ar livre, arquibancadas alagáveis, rampas de acesso para barcos e queimadores de mariscos para pescadores e desfiadeiras de siri.

Ciclopassarela inagurada na Grande São Pedro, em Vitória
Ciclopassarela inagurada na Grande São Pedro, em Vitória Crédito: Jansen Lube/PMV

Na entrega desta manhã, moradores celebraram a novidade para a região. Caso de Gilmar Lima, presidente da Associação de Moradores de Resistência. Segundo ele, as estruturas devem garantir mobilidade, acessibilidade e novas oportunidades de trabalho e empreendedorismo.

“Desde a década de 80 a comunidade sonhava em interligar os bairros, e agora esse sonho se torna realidade. Além de melhorar o acesso, a ciclopassarela valoriza o comércio local, fortalece a economia e muda a rotina de quem precisa se deslocar. Antes era preciso ir ao Centro para fazer compras. Hoje, São Pedro se tornou um polo, e até pessoas do Centro vêm até aqui”, diz Gilmar.

Ciclopassarela inagurada na Grande São Pedro, em Vitória
O espaço é compartilhado para pedestres e ciclistas e contempla a Grande São Pedro Crédito: Jansen Lube/PMV

Segundo o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), a obra exigiu soluções inovadoras e sustentáveis para atravessar a área de manguezal da região. Ainda de acordo com o chefe do Executivo, a ciclopassarela também deve permitir atividades educacionais promovidas por escolas, para estimular o contato dos alunos com o ecossistema.

“Embora São Pedro seja a principal beneficiária, toda a cidade ganha um espaço de convivência, contemplação e turismo. Estamos transformando um local antes abandonado em um novo ponto de encontro, que valoriza a vida comunitária e o desenvolvimento sustentável”, destaca Pazolini.

Por sua vez, o secretário de Obras, Gustavo Perim, explica que a obra teve um projeto inovador para respeitar o manguezal da Capital, que é o maior da América Latina.

“Esse era um sonho antigo da comunidade e essa obra garante mobilidade, qualidade de vida e um novo espaço integrado à natureza. E esta é apenas a primeira etapa: vamos avançar até conectar São Pedro à orla de Camburi, aproximando ainda mais nossa cidade”, frisa Perim.

Leia mais

Imagem - Veja o que funciona no ES nos feriados de Independência e Aniversário de Vitória

Veja o que funciona no ES nos feriados de Independência e Aniversário de Vitória

Imagem - Alunos do ES desenvolvem tecnologia que permite 'escrever no ar'

Alunos do ES desenvolvem tecnologia que permite 'escrever no ar'

Imagem - A história do taxista mais antigo de Vitória ainda em atividade

A história do taxista mais antigo de Vitória ainda em atividade

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

são pedro Obras

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais