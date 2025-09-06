7 e 8 de setembro

Veja o que funciona no ES nos feriados de Independência e Aniversário de Vitória

No domingo (7), diversos serviços públicos e privados terão o horário de funcionamento alterado; na segunda (8), somente o município de Vitória terá alteração

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 10:24

Nos próximos dias, serão celebrados: a Independência do Brasil, no domingo (7), e o Aniversário de Vitória, na segunda-feira (8) — para a felicidade dos moradores da Capital, que serão os únicos capixabas contemplados com o feriadão. Por conta disso, diversos serviços públicos e privados não funcionarão ou terão o horário alterado. Para o leitor se programar, A Gazeta fez uma lista do que vai funcionar neste período.

No município de Vitória, a maioria dos serviços só volta ao normal normalmente na terça (9). Já nas demais cidades, retornam já na segunda.

Confira os serviços que vão funcionar em cada município da Grande Vitória no domingo e segunda.

Dia da Independência do Brasil

Shopping Vitória

Lojas e Stands: das 14h às 21h e facultativo das 11h às 14h e das 21h às 22h;



Alimentação (lojas, stands e quiosques) e Lazer: das 11h às 22h;



Cinema e eventos: funcionamento conforme horários das sessões.

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques - 14h às 21h* - *Abertura às 13h e fechamento às 22h facultativo;

Alimentação 11h às 22h;



Cinema: funciona de acordo com a programação do dia.



Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques – 13h* às 21h. *Abertura facultativa às 12h;



Alimentação - 11h às 22h;



Cinema: funciona de acordo com a programação do dia.



Shopping Montserrat

Lojas e quiosques – 13h às 21h;



Alimentação - 11h às 22h;



Cinema: funciona de acordo com a programação do dia.



Shopping Moxuara

Lojas e quiosques – 13h às 21h;



Alimentação - 11h às 22h;



Cinema: funciona de acordo com a programação do dia.



Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 14h às 21h;

Alimentação: 11h às 22h;

Lazer: conforme programação.

Boulevard Shopping Vila Velha:

Lojas e quiosque: 13h às 21h;

Alimentação e lazer: 11h às 22h;



Supermercado Extrabom: 09h às 21h;



Academia: 08h às 12h;



Cinema: conforme programação disponível no site.



Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que os supermercados têm regras especiais de funcionamento aos feriados, sendo permitida a abertura das lojas de 8h às 18h.

Carone

As unidades irão funcionar normalmente, de acordo com os horários de domingo. De 8h às 14h nas lojas de Vila Velha e Santa Lúcia, e de 8h às 18h na Praia da Costa, Jardim da Penha, Jardim Camburi e Laranjeiras.

As lojas de Campo Grande e Caroninho, no Centro de Vila Velha, não abrem neste dia.

Extrabom, Extraplus e Atacado Vem

Todas as lojas funcionarão em horário normal de domingo.

BH

Estarão fechadas as lojas de São Mateus, Colatina, Laranjeiras, Ibes, Glória, Alberto Torres (Jucutuquara), Santa Lúcia, Jardim Camburi, Thiers Velloso (Centro de Vitória), Jardim América e Pátio Mix (Linhares).

As outras unidades irão funcionar normalmente.

Bancos

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informou que os feriados "não são considerados dias úteis para fins de operações praticadas no mercado financeiro e de prestação de informações ao Banco Central do Brasil, incluindo sábados e domingos".

Serviços estaduais

No feriado de Independência, os órgãos do Poder Executivo Estadual não terão expediente, como já ocorre normalmente aos domingos. Os serviços que trabalham em regime de escala ou que não permite paralisação, funcionarão normalmente.

Vitória

Defesa Civil: vai atuar normalmente, em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986.

Unidades de saúde: as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade.

Vacinação: no dia do aniversário da Capital, haverá vacinação, das 8h às 15h, na Unidade de Saúde de Jardim Camburi.

Pronto Atendimento (PA): O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas.

Atenção Psicossocial: O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.

Conselho Tutelar: vai atuar em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488.

Parques: estarão abertos durante todo o feriadão, das 5 às 22 horas. Por conta disso, a manutenção será na terça-feira (9), em vez de segunda-feira (8), quando normalmente fecham para esse trabalho.

Rua do Lazer: não haverá Rua de Lazer no dia 7 de setembro. Já no dia 8, das 7h às 13h haverá Rua de Lazer e Ciclofaixa. Das 13h às 15h somente a Ciclofaixa.

Serra

Saúde:

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24 horas;

Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas;



Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas. Informações: (27) 98166-1308;



Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19 horas. Informações: 3338-9100;



Vigilância Sanitária (denúncias) - 27 98166-1036.



Assistência Social:

Auxílio Funeral: todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. Telefone: (27) 98166-0814

Plantão do Conselho Tutelar: (27) 98166-0515;



Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP: funciona de 7h às 18h. Telefone: (27) 98166-0161;



Abordagem Social: telefone: (27) 98166-0494 (das 8h às 20h).



Meio Ambiente e Posturas:

Disque-silêncio: (27) 99951-2321 (das 16h às 2h);



Fiscalização de Meio Ambiente: (27) 99951-2321 (das 18h a 0h);



Fiscalização de posturas: (27) 99517-9126 (das 16h às 2h).



Defesa Social:

Departamento de Operação de Trânsito: t elefone: 3252-3711 (das 7 às 21h). Agentes trabalhando normalmente no monitoramento das vias;

elefone: 3252-3711 (das 7 às 21h). Agentes trabalhando normalmente no monitoramento das vias; Defesa Civil: atendimento emergencial. Telefone: 99938-9500 e 199 (Atendimento 24h);



Guarda Civil Municipal da Serra: agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população;



Salvamar: guarda-vidas trabalhando normalmente na prevenção e no salvamento nas praias.

Educação:

Na próxima segunda-feira, 8 de setembro, é dia letivo normal na rede municipal de ensino, conforme previsto no calendário escolar.

Serviços:

Funcionarão os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar e hospitalar.



Vila Velha

No município canela-verde, os serviços essenciais funcionarão em regime de plantão no domingo (7). Já na segunda-feira (8), o expediente nas repartições públicas municipais será retomado normalmente.

Cariacica

Em Cariacica, os serviços essenciais, que não podem ser interrompidos, serão mantidos em regime de plantão. Na segunda-feira (8), o expediente administrativo será normal.

Viana

Os serviços essenciais e as equipes da Defesa Civil estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942;



Os Prontos Atendimentos 24 horas de Arlindo Villaschi e de Viana Sede funcionam normalmente;



Guarda Municipal funcionará durante todo o dia, podendo ser acionada pelo telefone (27) 99738-8787.

O plantão da Assistência Social para prestação de Auxílio Funeral funcionará durante o feriado, sendo acionada pelo número (27) 98123-0071;



Os cemitérios municipais funcionarão em horário especial, entre 7h e 17h. Para mais informações e serviços, estão disponíveis os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424;



O Conselho Tutelar funcionará durante o feriado em um plantão. O telefone de contato é o (27) 99818-4446.



Guarapari

Em Guarapari, os serviços essenciais serão mantidos, normalmente, como nos outros domingos. Na segunda-feira, o expediente administrativo seguirá normalmente.

Aniversário de Vitória

Por ser feriado municipal, somente Vitória terá alterações nos horários de funcionamento dos serviços públicos e privados na segunda-feira (8). Confira:

Shopping Vitória

Lojas e Stands: das 14h às 21h e facultativo das 11h às 14h e das 21h às 22h;

Alimentação (lojas, stands e quiosques) e Lazer: das 11h às 22h;

Cinema e eventos: funcionamento conforme horários das sessões.

Vitória

Defesa Civil: vai atuar normalmente, em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986;

vai atuar normalmente, em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986; Unidades de saúde: as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade;



as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade; Vacinação: haverá vacinação, das 8h às 15h, na Unidade de Saúde de Jardim Camburi;



haverá vacinação, das 8h às 15h, na Unidade de Saúde de Jardim Camburi; Pronto Atendimento (PA): O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas;



O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas; Atenção Psicossocial: O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas;



O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas; Conselho Tutelar: vai atuar em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488;



vai atuar em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488; Parques: estarão abertos durante todo o feriadão, das 5 às 22 horas;



estarão abertos durante todo o feriadão, das 5 às 22 horas; Rua do Lazer: haverá das 7h às 13h haverá Rua de Lazer e Ciclofaixa. Das 13h às 15h somente a Ciclofaixa.



Na segunda-feira (8), não haverá expediente nos órgãos e unidades estaduais localizados em municípios que, por lei, adotam o Dia de Nossa Senhora da Vitória / Aniversário de Vitória como feriado municipal. Os serviços que trabalham em regime de escala ou que não permite paralisação funcionarão normalmente.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta