Como fica o trânsito em Vitória para o desfile de 7 de setembro

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:26
Ruas e avenidas de Vitória, Capital do Espírito Santo, já passam por bloqueios e interdições para as preparações do desfile cívico-militar de 7 de setembro, que ocorre no próximo domingo. Se você costuma trafegar pela região, confira os mapas abaixo para te auxiliar a identificar os trechos que deve evitar até a noite do dia 7 de setembro.
