Home
>
Central de Trânsito
>
Como fica o trânsito em Vitória para o desfile de 7 de setembro

Como fica o trânsito em Vitória para o desfile de 7 de setembro

Intervenções no tráfego pela Capital já começaram devido às preparações para o evento que ocorre no próximo domingo

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:26

Desfile-cívico do 7 de setembro no Centro de Vitória
Desfile atrai milhares de pessoas ao Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo A Gazeta

Ruas e avenidas de Vitória, Capital do Espírito Santo, já passam por bloqueios e interdições para as preparações do desfile cívico-militar de 7 de setembro, que ocorre no próximo domingo. Se você costuma trafegar pela região, confira os mapas abaixo para te auxiliar a identificar os trechos que deve evitar até a noite do dia 7 de setembro.

Recomendado para você

Intervenções no tráfego pela Capital já começaram devido às preparações para o evento que ocorre no próximo domingo

Como fica o trânsito em Vitória para o desfile de 7 de setembro

Manifestantes são contra decisão da Justiça que determinou a desocupação da área, onde vivem mais de mil pessoas=na região dos bairros Jabaeté e Normília da Cunha, na Grande Terra Vermelha, Vila Velha

Protesto de famílias de Vila Esperança no Centro de Vitória volta a afetar trânsito

A partir do dia 10 de setembro, a Rua Desembargador Gilson Mendonça, em Gurigica, ficará interditada no trecho entre as ruas Jolindo Gagno e Desembargador Ernesto da Silva Guimarães

Obra para interligar nova rede de água vai interditar trecho de rua em Vitória

Intervenções noturnas já valendo

Veja os bloqueios no trânsito em Vitória para desfile de 7 de setembro
Veja os bloqueios no trânsito em Vitória para desfile de 7 de setembro Crédito: Camilly Napoleão

  • Das 22 às 5 horas: bloqueio total no trânsito no trecho entre o Porto de Vitória e o prédio do Ministério da Economia, fechando a entrada de acesso para a Avenida Beira-Mar.

  • Segundo a Guarda de Vitória, o fluxo do sentido Camburi é desviado para a Avenida Governador Bley, próximo à Praça Oito.

  • Já no sentido Cariacica x Santo Antônio, o trânsito é transferido próximo à Curva do Saldanha, no Forte São João, para a Rua Alda Maria Lyra Vicentini (rua do Condomínio Ultramar).

As intervenções acima valem das 22 às 5 horas, até o dia do desfile

Bloqueios no dia do desfile

Veja os bloqueios no trânsito em Vitória para desfile de 7 de setembro
Veja os bloqueios no trânsito em Vitória para o desfile de 7 de setembro Crédito: Camilly Napoleão

  • No domingo, a Avenida Beira-Mar, próximo ao antigo Terminal Dom Bosco, estará bloqueada no sentido Centro. Os motoristas precisarão seguir para a Rua do Dom Bosco, que fica logo após o prédio da Receita Federal e na lateral da Arena Dom Bosco.

  • A Avenida Princesa Isabel também estará interditada a partir da Curva do Saldanha. Por isso, quem vem dos bairros como Praia do Canto, Camburi, Goiabeiras e adjacências devem seguir para o Centro da Capital pelas avenidas Vitória e Jerônimo Monteiro.

  • Já no sentido Camburi, as interdições serão feitas na Beira-Mar desde o Porto de Vitória até a Curva do Saldanha, próximo ao Forte São João. Para quem precisa seguir em direção a Camburi, uma rota alternativa será a Governador Bley, próximo à Praça Oito e à Avenida Princesa Isabel.

  • Devido ao evento, a Rua de Lazer será desativada no trecho. 

As intervenções acima valem das 5 às 23 horas de domingo

Leia mais

Imagem - Como fica o trânsito com novo viaduto em Vila Velha

Como fica o trânsito com novo viaduto em Vila Velha

Imagem - Viaduto de Carapina terá traçado corrigido 

Viaduto de Carapina terá traçado corrigido 

Imagem - Como vão ficar viadutos e mergulhão em Cariacica

Como vão ficar viadutos e mergulhão em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

trânsito

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais