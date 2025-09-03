Bloqueios e interdições

Como fica o trânsito em Vitória para o desfile de 7 de setembro

Intervenções no tráfego pela Capital já começaram devido às preparações para o evento que ocorre no próximo domingo

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:26

Desfile atrai milhares de pessoas ao Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo A Gazeta

Ruas e avenidas de Vitória, Capital do Espírito Santo, já passam por bloqueios e interdições para as preparações do desfile cívico-militar de 7 de setembro, que ocorre no próximo domingo. Se você costuma trafegar pela região, confira os mapas abaixo para te auxiliar a identificar os trechos que deve evitar até a noite do dia 7 de setembro.

Intervenções noturnas já valendo

Veja os bloqueios no trânsito em Vitória para desfile de 7 de setembro Crédito: Camilly Napoleão

Das 22 às 5 horas: bloqueio total no trânsito no trecho entre o Porto de Vitória e o prédio do Ministério da Economia, fechando a entrada de acesso para a Avenida Beira-Mar.





Segundo a Guarda de Vitória, o fluxo do sentido Camburi é desviado para a Avenida Governador Bley, próximo à Praça Oito.





Já no sentido Cariacica x Santo Antônio, o trânsito é transferido próximo à Curva do Saldanha, no Forte São João, para a Rua Alda Maria Lyra Vicentini (rua do Condomínio Ultramar).



As intervenções acima valem das 22 às 5 horas, até o dia do desfile

Bloqueios no dia do desfile

Veja os bloqueios no trânsito em Vitória para o desfile de 7 de setembro Crédito: Camilly Napoleão

No domingo, a Avenida Beira-Mar, próximo ao antigo Terminal Dom Bosco, estará bloqueada no sentido Centro. Os motoristas precisarão seguir para a Rua do Dom Bosco, que fica logo após o prédio da Receita Federal e na lateral da Arena Dom Bosco.





A Avenida Princesa Isabel também estará interditada a partir da Curva do Saldanha. Por isso, quem vem dos bairros como Praia do Canto, Camburi, Goiabeiras e adjacências devem seguir para o Centro da Capital pelas avenidas Vitória e Jerônimo Monteiro.





Já no sentido Camburi, as interdições serão feitas na Beira-Mar desde o Porto de Vitória até a Curva do Saldanha, próximo ao Forte São João. Para quem precisa seguir em direção a Camburi, uma rota alternativa será a Governador Bley, próximo à Praça Oito e à Avenida Princesa Isabel.





Devido ao evento, a Rua de Lazer será desativada no trecho.



As intervenções acima valem das 5 às 23 horas de domingo

