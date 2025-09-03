Até domingo

Desfile de 7 de Setembro provoca alterações no trânsito do Centro de Vitória

As intervenções começam agora, para a montagem da estrutura do evento, e vão até o domingo, dia do desfile

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06:31

Desfile-cívico do 7 de Setembro provoca alterações no trânsito do Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Vitória vai sediar o tradicional Desfile Cívico-Militar do 7 de Setembro no Espírito Santo e, com isso, o Centro da Capital terá intervenções em ruas e avenidas. As alterações começam agora, para a montagem da estrutura do evento, e vão até o domingo, dia do desfile.

Intervenções noturnas

As alterações no trânsito começam antes do dia 7 e afetarão os motoristas que seguem da Vila Rubim para Camburi. Durante esta semana, os condutores que passarem pelo Centro, encontrarão um bloqueio no Porto de Vitória a partir das 22h, não sendo possível acessar a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Avenida Beira-Mar).

Leia mais Governo do Estado divulga programação para Semana da Pátria no ES

No período entre 22h e 5h, o trecho entre o Porto de Vitória e o estacionamento do prédio do Ministério da Economia será totalmente bloqueado.

O trânsito do sentido Cariacica-Camburi será desviado para a Avenida Governador Bley, na altura da Praça Oito. Já o fluxo contrário, Camburi-Cariacica, será desviado na altura da Curva do Saldanha, no Forte São João, para a Rua Alda Maria Lyra Vicentini (rua do Condomínio Ultramar). O fluxo retorna à normalidade às 5h.

Dia do desfile

No domingo (7), a partir das 5h, os condutores que seguem no sentido Camburi-Centro encontrarão a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Avenida Beira-Mar) bloqueada na altura do antigo terminal Dom Bosco. Os veículos deverão seguir pela Rua do Dom Bosco, que fica na lateral da Arena Dom Bosco, logo depois da Receita Federal.

Quem sair de Camburi, Goiabeiras e Serra para ir ao Centro de Vitória ou Cariacica deverá seguir pela Avenida Vitória e Avenida Jerônimo Monteiro. Não haverá a opção de acessar a Avenida Princesa Isabel, no Centro, pois ela estará bloqueada a partir da Curva do Saldanha.

No sentido contrário, Cariacica-Camburi, haverá interdição da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Avenida Beira-Mar) do Porto de Vitória, no Centro, até a Curva do Saldanha, no Forte São João, entre 5h e 23h. O horário estendido deve-se ao desmonte das estruturas do desfile. Não haverá Rua de Lazer.

Dentro deste horário, a via alternativa será a Avenida Governador Bley (na altura da Praça Oito) e Avenida Princesa Isabel para os condutores que precisam seguir de Cariacica ou do Centro pelo sentido Camburi.

Rotas alternativas

No dia do desfile, para escapar dessas mudanças e do aglomerado de estudantes e forças de segurança que participam do evento, a Guarda Civil Municipal de Vitória orienta os condutores a evitarem a região do Centro.

Um trajeto alternativo dentro da capital é a Rodovia Serafim Derenzi, que liga Maruípe, na altura do Quartel da Polícia Militar, a Santo Antônio, já desembocando no Sambão do Povo. Para os motoristas que precisam sair de Cariacica ou Vila Velha, a sugestão é passar pela Terceira Ponte.

Preferência ir de bicicleta, carro de app ou ônibus

Segundo Brunno Xavier, chefe da Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (Gpot) da Secretaria de Urbana de Vitória (Semsu), a dica para quem pretende assistir ao desfile é dar preferência par ir de bicicleta, carro por aplicativo ou coletivo. "É um evento bonito e muita gente gosta de prestigiar. No entanto, ele acontece em um área com pouquíssimas vagas de estacionamento. Por isso orientamos o público a evitar ir de carro próprio".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta