Governo do Estado divulga programação para Semana da Pátria no ES

Governo do ES divulgou programação para a Semana da Pátria Crédito: Divulgação/Governo do Estado

O Governo do Espírito Santo divulgou a programação para a Semana da Pátria no Estado, período tradicional de comemorações cívicas, que tem como ponto alto o Desfile de 7 de Setembro, em alusão à Independência do Brasil.

As atividades terão início neste sábado (30) e no domingo (31), com exposições das forças de segurança estaduais e municipais nos shoppings da Região Metropolitana da Grande Vitória. O objetivo é aproximar a população do trabalho desenvolvido pelas instituições e marcando o início das celebrações.

No próximo dia 1º de setembro, acontece o hasteamento do Pavilhão Nacional em frente ao Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado, no Centro de Vitória, ato que oficializa a abertura da programação. Ao longo da semana, escolas, instituições militares, órgãos públicos e entidades da sociedade civil participarão dos eventos alusivos às comemorações da Independência do Brasil.

O ápice das comemorações será o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, que anualmente reúne milhares de pessoas em um momento de integração entre o público, forças de segurança, estudantes e representantes de diversos segmentos sociais. O evento será novamente realizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Avenida Beira Mar), no Centro de Vitória, com atrações a partir das 8 horas.