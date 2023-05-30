Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Protestos

Governo vai à Justiça para impedir rodoviários de fazerem novos bloqueios

Ação pede ainda autorização para uso de forças policiais em caso de novos bloqueios e pagamento de indenização por danos morais coletivos aos organizadores dos atos
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

30 mai 2023 às 15:35

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 15:35

Manifestação impede circulação de ônibus e bloqueia trânsito na Serra
Manifestação impediu circulação de ônibus e parou trânsito na Serra, nesta segunda (29) Crédito: Kaique Dias
O governo do Espírito Santo, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), entrou na Justiça para impedir os rodoviários de fazerem novas paralisações da frota de ônibus e bloqueio no trânsito, como ocorreu segunda-feira (29), em Carapina, na Serra. Caso o pedido seja concedido, solicita ainda autorização para usar forças policiais para fazer a medida ser cumprida.
Somente no Sistema Transcol, conforme informações da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), mais de 80 linhas foram afetadas, totalizando 1.886 viagens atrasadas, comprometendo a rotina de trabalhadores, estudantes e outras pessoas que dependem do transporte coletivo, sem contar motoristas de automóveis e caminhoneiros que circulam pela região. Nas redes sociais, houve várias reclamações sobre os transtornos causados, como a dificuldade para o tráfego de ambulâncias e o cancelamento de cirurgia.
Na ação, a PGE pede que a decisão seja dada de forma limitar (temporária), proibindo que os representantes da chapa 2 do Sindicato do Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES) ou seus apoiadores bloqueiem o trânsito, impeçam a saída de ônibus das garagens das empresas, paralisem a prestação de serviço de transporte e que comuniquem previamente à sociedade e ao governo sobre qualquer outro protesto que possa impactar o transporte público na Região Metropolitana.
Governo vai à Justiça para impedir rodoviários de fazerem novos bloqueios
Em caso de descumprimento, o governo estadual requer que seja cobrada multa diária de R$ 100 mil.
Já em sede definitiva, o governo quer que a Justiça declare as manifestações ilegais e que três integrantes da chapa 2 sejam condenados por danos morais coletivos por causa da paralisação dos serviços e, consequente, interrupção do trânsito ocorridos na segunda-feira.

Grupo de oposição pede intervenção em eleições do Sindirodoviários

A manifestação em Carapina, na Serra, foi promovida por um grupo de oposição à atual diretoria do Sindirodoviários. Eles integram a Chapa 2 "Esperança do Rodoviário”, já registrada para concorrer nas próximas eleições do sindicato, marcadas para o dia 22 de junho deste ano.
O motivo da manifestação seria uma suspeita de fraude nessa futura eleição. Eles pedem intervenção do Poder Judiciário. De acordo com a PGE, em levantamento junto às forças de segurança, foram identificadas três lideranças no grupo.

“Verdadeiro caos”

Segundo o governo estadual, a manifestação de segunda-feira causou “verdadeiro caos” no trânsito da Região Metropolitana. Na ação, o Estado reconhece o direito à manifestação e greve dos trabalhadores, mas aponta que, nesse caso, se tratou de paralisação por conta de disputa interna da entidade sindical.
“Em razão de dissidências internas ao Sindirodoviários/ES, pequeno grupo de profissionais, ultrapassando todos os limites toleráveis, entenderam que teriam o direito de bloquear o serviço de transporte público e as vias públicas, com prejuízo para milhares, quiçá milhões, de capixabas”, diz o texto.
O Procurador-Geral do Estado, Jasson Hibner Amaral, chama a atenção ainda para a possibilidade de haver novas manifestações do tipo e, por isso, requer que sejam proibidas de forma “preventiva”.
“Note-se, ademais, que há ameaça de repetição, nos próximos dias, das manifestações realizadas hoje, até que reclamação seja atendida, o que não se pode tolerar.”
A reportagem não localizou os três líderes rodoviários envolvidos para comentar a decisão. Este espaço segue aberto para possíveis posicionamentos.

Veja Também

Protesto de rodoviários: como bloqueio do trânsito poderia ser evitado

Disputa no Sindicato dos Rodoviários: a população não tem nada a ver com isso

"A cirurgia da minha mãe foi cancelada", indigna-se leitora após protesto de rodoviários

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Justiça paralisação Serra sindirodoviários Governo do ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados