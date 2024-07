Oportunidade

Governo do ES fará leilão on-line de veículos com lances a partir de R$ 2 mil

O evento acontecerá no próximo dia 10 de agosto, às 9h; ao todo, 26 carros e duas motocicletas estão disponíveis

Chevrolet Celta Life está entre os lotes disponíveis, com lance inicial a partir de R$ 5.200,00. (Divulgação)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

O governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), promoverá um leilão on-line de carros com lances a partir de R$ 2 mil. O evento acontecerá no próximo dia 10 de agosto, às 9h, mas já é possível registrar lances no site universodosleiloes.com.br.

No mesmo site é possível ver fotos dos veículos, mas os interessados também podem agendar uma visitação. Os horários e locais são indicados no edital e na página do leiloeiro. De acordo com a Seger, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar. As exceções são: parentes do leiloeiro e da comissão de leilão da secretaria do Estado.

Ao todo, são ofertados 28 lotes, compostos por 26 carros e duas motocicletas. Entre os modelos disponíveis estão: Nissan Frontier, Toyota Hilux, Fiat Uno Mille, Renault Duster e outros.

Ainda de acordo com comunicado divulgado pela Seger, o lote com menor lance mínimo é o número 10, composto por um Chevrolet Kadett Ipanema, com valor a partir de R$ 2 mil. Já o maior preço inicial é o do lote 24, formado por um Mitsubishi L 200 Triton, avaliado em R$ 88.500,00. A página do leilão da Seger pode ser acessada clicando aqui.

Veja alguns dos modelos na galeria abaixo:

Governo do ES leiloa veículos com lances a partir de R$ 2 mil Tela cheia 1 de 6

