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Acidente

Três pessoas sofrem queimaduras durante churrasco em Nova Venécia

Uma das vítimas teve 70% do corpo ferido, segundo o Corpo de Bombeiros. Acidente teria sido causado por excesso de álcool para acender churrasqueira
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jul 2024 às 19:32

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 19:32

Três homens acabaram feridos por queimaduras ao acenderem uma churrasqueira após um jogo de futebol, no bairro Bonfim, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (26). Uma das vítimas teve 70% do corpo queimado, segundo o Corpo de Bombeiros.
De acordo com os militares, um grupo de pessoas estava fazendo um churrasco no estádio de futebol. Os feridos contaram que utilizaram álcool em excesso para acender a churrasqueira, o que provocou o acidente.
O homem que teve cerca de 70% do corpo queimado estava consciente, queixando-se de muita dor. Ele foi transportado pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital.
Outra vítima teve uma queimadura na parte interna da coxa e foi para o hospital por meios próprios, segundo o Corpo de Bombeiros. O terceiro homem ferido apresentava queimaduras na parte da frente das pernas, do joelho até o tornozelo. Ele também foi levado para o hospital. Não foi informada qual unidade as vítimas foram encaminhadas. 

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