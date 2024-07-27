Três pessoas sofrem queimaduras durante churrasco em Nova Venécia

Três homens acabaram feridos por queimaduras ao acenderem uma churrasqueira após um jogo de futebol, no bairro Bonfim, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (26). Uma das vítimas teve 70% do corpo queimado, segundo o Corpo de Bombeiros.
De acordo com os militares, um grupo de pessoas estava fazendo um churrasco no estádio de futebol. Os feridos contaram que utilizaram álcool em excesso para acender a churrasqueira, o que provocou o acidente.
O homem que teve cerca de 70% do corpo queimado estava consciente, queixando-se de muita dor. Ele foi transportado pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital.
Outra vítima teve uma queimadura na parte interna da coxa e foi para o hospital por meios próprios, segundo o Corpo de Bombeiros. O terceiro homem ferido apresentava queimaduras na parte da frente das pernas, do joelho até o tornozelo. Ele também foi levado para o hospital. Não foi informada qual unidade as vítimas foram encaminhadas.