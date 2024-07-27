Três pessoas sofrem queimaduras durante churrasco em Nova Venécia

Três homens acabaram feridos por queimaduras ao acenderem uma churrasqueira após um jogo de futebol, no bairro Bonfim, em Nova Venécia , Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (26). Uma das vítimas teve 70% do corpo queimado, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com os militares, um grupo de pessoas estava fazendo um churrasco no estádio de futebol. Os feridos contaram que utilizaram álcool em excesso para acender a churrasqueira, o que provocou o acidente.

O homem que teve cerca de 70% do corpo queimado estava consciente, queixando-se de muita dor. Ele foi transportado pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital.