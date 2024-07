Qual é a forma correta e segura de acender a churrasqueira? Veja vídeo

Na última semana, em dois casos distintos, uma criança morreu e três homens ficaram feridos em acidentes com o equipamento no Espírito Santo

Quem não gosta de reunir os amigos e parentes para um delicioso churrasco no fim de semana? O momento de confraternização, no entanto, pode acabar em tragédia caso a churrasqueira não seja acendida da forma correta. Foi o que aconteceu no último domingo (28) em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo: um menino de 2 anos teve 95% do corpo queimado e morreu após um vasilhame de etanol explodir durante um evento familiar.