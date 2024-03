Morre segunda vítima de acidente com churrasqueira em Aracruz

Uma pessoa morreu e outra foi encaminhada ao hospital após uma carreta carregada com chapas de MDF tombar no quilômetro 183 da BR 101, em Aracruz, no Norte capixaba, no início da tarde deste sábado (2). Segundo apurações da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, que esteve no local do acidente, as vítimas são dois homens. Um deles tinha 53 anos e morreu no local após as chapas de MDF caírem sobre um ponto de ônibus em que ele estava. A outra vítima, o motorista da carreta, de 25 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.