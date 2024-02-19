Comerciante tem 80% do corpo queimado ao tentar acender churrasqueira em Aracruz

O comerciante resolveu fazer um churrasco para o almoço e acabou se queimando ao tentar atear fogo na churrasqueira Crédito: Isaac Ribeiro

Um comerciante de 40 anos teve 82% do corpo queimado ao tentar acender uma churrasqueira na orla da Barra do Sahy, no litoral de Aracruz , no Norte capixaba, no domingo (18). Eduardo Rodrigues é dono de uma distribuidora de bebidas e, junto de um funcionário, decidiu fazer um churrasco para almoçar, quando o acidente aconteceu.

Em conversa com o repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, familiares do comerciante, que não quiseram gravar entrevista, contaram que ele e o funcionário trabalharam na distribuidora de bebidas durante todo o verão e carnaval. Eles estavam arrumando o local para voltarem a sede de Aracruz, quando decidiram fazer um churrasco para o almoço.

Na tarde desta segunda-feira (19), os resquícios do acidente ainda estavam no local, como é possível observar na imagem abaixo.

Marcas do acidente ainda estavam na calçada na tarde desta segunda-feira (19) Crédito: Isaac Ribeiro

Os dois homens foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O comerciante foi levado para o Hospital Dr. Jaymes Santos Neves, na Serra, referência no tratamento de queimaduras em todo o Estado. A reportagem não teve acesso ao estado de saúde do funcionário.

Procurada, a Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria de Saúde, informou que uma das vítimas foi atendida no Pronto Atendimento de Barra do Riacho, onde foram realizados os primeiros socorros. Logo após, o Samu foi acionado para transferência ao serviço de referência a queimados.

A Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) também foi procurada para mais detalhes do acidente, mas informou, em nota, que não divulga informações relacionadas a cidadãos ou pacientes atendidos pelas equipes da rede estadual em observância à Lei Geral de Proteção de Dados, bem como ao princípio da liberdade e da privacidade. As informações são repassadas exclusivamente para a família.

As polícias Militar e Civil, bem como o Corpo de Bombeiros Militar, não foram acionados para a ocorrência.