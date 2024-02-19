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Em Barra do Sahy

Comerciante tem 80% do corpo queimado ao tentar acender churrasqueira em Aracruz

O homem é dono de uma distribuidora de bebidas; junto de um funcionário, ele decidiu fazer um churrasco para almoçar, quando o acidente aconteceu

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 18:36

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

19 fev 2024 às 18:36
Homem tem 80% do corpo queimado ao tentar acender churrasqueira no ES
O comerciante resolveu fazer um churrasco para o almoço e acabou se queimando ao tentar atear fogo na churrasqueira Crédito: Isaac Ribeiro
Um comerciante de 40 anos teve 82% do corpo queimado ao tentar acender uma churrasqueira na orla da Barra do Sahy, no litoral de Aracruz, no Norte capixaba, no domingo (18). Eduardo Rodrigues é dono de uma distribuidora de bebidas e, junto de um funcionário, decidiu fazer um churrasco para almoçar, quando o acidente aconteceu. 
Em conversa com o repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, familiares do comerciante, que não quiseram gravar entrevista, contaram que ele e o funcionário trabalharam na distribuidora de bebidas durante todo o verão e carnaval. Eles estavam arrumando o local para voltarem a sede de Aracruz, quando decidiram fazer um churrasco para o almoço. 
Na tarde desta segunda-feira (19), os resquícios do acidente ainda estavam no local, como é possível observar na imagem abaixo. 
Homem tem 80% do corpo queimado ao tentar acender churrasqueira no ES
Marcas do acidente ainda estavam na calçada na tarde desta segunda-feira (19) Crédito: Isaac Ribeiro
Os dois homens foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O comerciante foi levado para o Hospital Dr. Jaymes Santos Neves, na Serra, referência no tratamento de queimaduras em todo o Estado. A reportagem não teve acesso ao estado de saúde do funcionário. 
Procurada, a Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria de Saúde, informou que uma das vítimas foi atendida no Pronto Atendimento de Barra do Riacho, onde foram realizados os primeiros socorros. Logo após, o Samu foi acionado para transferência ao serviço de referência a queimados.
A Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) também foi procurada para mais detalhes do acidente, mas informou, em nota, que não divulga informações relacionadas a cidadãos ou pacientes atendidos pelas equipes da rede estadual em observância à Lei Geral de Proteção de Dados, bem como ao princípio da liberdade e da privacidade. As informações são repassadas exclusivamente para a família.
As polícias Militar e Civil, bem como o Corpo de Bombeiros Militar, não foram acionados para a ocorrência. 
Com informações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta 

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