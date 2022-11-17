Bebê queimado em acidente com polenta no ES recebe alta

"Foi um pote que tinha acabado de colocar em cima da mesa. Foi questão de meio segundo. Fui virar pra poder pegar o pote pra arrumar a comida dele e quando virei já tinha acontecido. Meti a mão e me queimei também. Só peguei ele do andador e fui correndo pedir ajuda. Escorregou no rosto e foi mais para o corpo dele. A vizinha pegou o carro e fomos para o hospital"