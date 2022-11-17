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Bebê queimado em acidente com polenta no ES recebe alta

A mãe disse que Davi está bem e na segunda-feira (21) retorna ao hospital para dar continuidade ao tratamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2022 às 15:56

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 15:56

Davi Lucas de 10 meses, que teve 40% do corpo queimado
Davi Lucas de 10 meses, que teve 40% do corpo queimado Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Após 12 dias de internação, o bebê Davi Lucas de 10 meses, que teve o corpo queimado ao ser atingido por uma vasilha cheia de polenta em Muqui, no Sul do Espírito Santo, recebeu alta nesta quarta-feira (16). A informação foi confirmada ao g1 ESnesta quinta-feira (17) pela mãe do menino, Indyara dos Santos Silva, de 20 anos.
A mãe disse que Davi está bem e na segunda-feira (21) retorna ao hospital para dar continuidade ao tratamento. Desde o acidente, o bebê estava internado no Hospital Infantil de Vitória.  Em entrevista, Indyara lembrou o momento que o filho se queimou.
"Foi um pote que tinha acabado de colocar em cima da mesa. Foi questão de meio segundo. Fui virar pra poder pegar o pote pra arrumar a comida dele e quando virei já tinha acontecido. Meti a mão e me queimei também. Só peguei ele do andador e fui correndo pedir ajuda. Escorregou no rosto e foi mais para o corpo dele. A vizinha pegou o carro e fomos para o hospital"
Indyara dos Santos Silva - Mãe
Davi ficou mais ferido na região do abdômen e chegou a ficar internado no Centro de Tratamento de Queimados da Unidade (CTQ) do hospital.

O acidente

O acidente aconteceu no final da tarde do dia 5 de novembro. Davi Lucas estava em casa com a mãe, no andador, quando puxou a bacia cheia de polenta. O alimento acabou caindo no rosto, no peito e no braço do menino. Davi foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
Bebê sofre acidente doméstico em Muqui e tem 40% do corpo queimado
A equipe do Notaer fez o resgate da criança em Muqui e a levou para o hospital, em Vitória, de helicóptero Crédito: Notaer
Por conta da gravidade dos ferimentos, Davi foi transferido de helicóptero do Hospital de Muqui para o Hospital Infantil de Vitória, onde chegou por volta das 17h30. O pai da criança contou que ficou sabendo o que aconteceu com o filho enquanto trabalhava. "Ele tem mania de puxar as coisas, tudo o que vê, aí ele puxou o pote e caiu tudo em cima dele. Eu soube quando minha esposa chegou lá no meu trabalho, me chamando. Eu fiquei desesperado, foi o desespero na hora", contou.

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