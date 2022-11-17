Atos bolsonaristas: relatório de investigação sobre líderes no ES tem contradições

O administrador Cláudio Paiva (PRTB), candidato derrotado na disputa ao governo do Estado, se mostrou surpreso por ter seu nome citado como uma das lideranças das manifestações que fecharam rodovias em Guarapari. Ele afirmou que participou de "encontros de pessoas da direita de Guarapari" e atribuiu sua citação ao fato de ter concorrido ao cargo de governador. "A liderança que tenho é a da minha casa. Passei na Prainha (38º BI) uma vez só, fiz um vídeo e tá no meu Instagram. Falei que tem que sair do sofá e ir para as ruas. Isso é democrático. Se for convocado pela polícia ou qualquer outra instituição, vou falar isso. Fiz um filme de lá (Rodovia Jones dos Santos Neves) de que a população tem que se manifestar. O direito de a gente se manifestar está na Constituição e vou continuar me manifestando", afirmou.



Ao ser questionado sobre sua participação no movimento, o candidato a deputado estadual nas eleições 2022 Bira Nobre (PL) respondeu com indignação. "É brincadeira. Não acredito nisso (da apuração de participar de possível milícia privada). Eu não fui intimado, fui sim em manifestações na Prainha, fui, vou e estou lá como cidadão, até porque lá não tem líder", disse. Antes de desligar o telefone, afirmou: "Se quiser falar comigo, apareça na Prainha".

A policiar militar Suelen Feitosa foi contatada por telefone, mas não quis conceder entrevista.



Os demais nomes citados não foram localizados para comentar a menção nas investigações sobre as manifestações que fecharam rodovias no Espírito Santo após o resultado das eleições presidenciais.