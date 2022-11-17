Atos bolsonaristas: relatório de investigação sobre líderes no ES tem contradições

Manifestantes bloqueiam a BR 101, em Linhares, na altura da Ponte Joaquim CalmonCrédito: Internauta
Investigações realizadas no Espírito Santo para identificar lideranças e financiadores de atos bolsonaristas, que resultaram em protestos e bloqueios nas rodovias federais, estão marcadas por muitas contradições entre as forças da segurança responsáveis por apurar os cabeças dos protestos antidemocráticos em território capixaba, despontados após derrota do atual presidente Jair Bolsonaro nas urnas.
Produzido a pedido do Supremo Tribunal Federal (STF), relatório da Polícia Civil, que reúne materiais do próprio órgão e de corporações, como Polícia Federal e Polícia Militar, cita o nome de oito possíveis organizadores das manifestações, traz fotos de outras supostas lideranças não identificadas nominalmente, mas, em sua conclusão, afirma que não há elementos para apontar quem estava a frente dos eventos.
A conclusão deixou de fora mesmo pessoas identificadas como “claramente" lideranças — termo usado no documento em relatos de policiais que foram a campo. Não coloca ainda como suspeitos até pessoas vistas nos pontos de bloqueio atuando como financiadoras do movimento ou coagindo motoristas. Uma policial indicada por investigadores como parte da organização também foi excluída do texto de encerramento.
As manifestações ocorreram logo após a divulgação do resultado da eleição presidencial deste ano, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, no dia 30 de outubro. Entre outras coisas, os manifestantes pedem "intervenção federal" e se mostram contra a não reeleição de Bolsonaro. Atualmente, no Espírito Santo, os protestos continuam em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército. Não há bloqueios nas estradas.
As apurações foram conduzidas pelas polícias Militar, Civil e Federal, a pedido também dos Ministérios Públicos Federal (MPF) e do Espírito Santo (MPES). Os relatórios por eles produzidos foram encaminhados ao ministro do STF Alexandre de Moraes e divulgados nesta quarta-feira (16), pelo Estadão.
As contradições
As contradições em relação às investigações começam nos relatórios da Polícia Federal, que, mesmo trazendo o nome de possíveis organizadores dos protestos, mostrando imagens de estradas totalmente bloqueadas, em alguns casos até por barreiras com fogo, afirmam em determinados momentos que os protestos eram pacíficos. Este adjetivo, aliás, é usado até em casos onde agentes identificaram coações a caminhoneiros que não queriam aderir à paralisação.
Ao informar, por exemplo, sobre o protesto em Guarapari, agentes ressaltaram “o caráter pacífico dos movimentos” realizados no município e que “a maioria das adesões eram espontâneas”. Porém, concluíram informando que “se pôde presenciar, contudo alguns caminhoneiros que queriam prosseguir viagens”.
O trecho contradiz o parágrafo anterior do mesmo relatório, que mostra uma foto com a informação de que dois homens não identificados estavam “mais exaltados”. E ainda que “a participação deles mostrava clara liderança, quer seja pela locução ao microfone (o de camiseta branca) quer seja por ações de coação a motoristas que queriam prosseguir viagem (o de camiseta preta)”.
No local, a Polícia Federal, de acordo com o relatório, identifica Ticiani Rossi, uma professora da cidade, que disputou as eleições para deputada estadual pelo PL. O documento afirma que a ativista política mostrou “ser uma das lideranças com acesso irrestrito à barraca da coordenação do movimento onde existia um ponto de apoio”.
Também na cidade, agentes da PF afirmam que outro manifestante, Thiago Queiroz Rodrigues, “se identificou, para policiais militares, como um dos líderes” do movimento.
Outro nome que aparece no relatório, mas não está na conclusão entregue ao STF, é o de Cláudio Paiva (PRTB), que concorreu ao cargo de governador nas eleições deste ano. Presente no mesmo protesto, ele foi apontado pelo comandante do Batalhão da PM da cidade “como uma liderança”.
Apesar dessas informações estarem presentes no relatório preliminar da Polícia Civil, na conclusão do documento é dito o seguinte: “Não podemos apontar ainda se há uma liderança, destacando-se, que muitos dos presentes estão se manifestando de forma voluntária e espontânea”.
Arquivos & Anexos
Relatório de investigação dos atos bolsonaristas entregue ao STF
Documento cita possíveis líderes dos movimentos, mas, no caso do ES, conclusão deixa em aberto quem são os supostos coordenadores dos atos
Manifestações bolsonaristas fechando estradas federais pipocaram por todo o país após o segundo turno. Diante disso, o STF determinou investigações para apurar os financiadores dos protestos. Uma das solicitações foi feita às forças policiais do Espírito Santo, pedido, inclusive, reforçado pelo MPES e MPF.
Na manifestação de Linhares, a Polícia Federal foi até o local acompanhar os eventos. Em documento entregue à PC para a produção de relatório ao STF, os agentes informaram que as ações “eram organizadas pelos comerciantes e empresários locais, com apoio de caminhoneiros”. Mas acrescenta que não foi possível “identificar com precisão uma coordenação”.
Entretanto, o relatório da PF cita que, em contato com a equipe da PRF que atuava no local, foi informado o nome de três pessoas que estariam “agitando e dando suporte à manifestação”: Wanderson de Paula Medeiros, Jeane dos Santos Castro e Flavio da Silva.
Em Viana, foram constatados veículos de apoio ao movimento, que levaram água e comida. Os nomes dos proprietários dos carros foram colocados no documento, mas no relatório da Polícia Civil não há menção a essas participações nem mesmo a citação de uma mulher, com foto no relatório da PF, apontada como desconhecida, e que informa “o horário que vai terminar a passeata, às 17h”.
O relatório da PCES informa que, apesar das logísticas de tenda, água e alimentação, tudo estaria sendo financiado pelos manifestantes. “A princípio está sendo custeada pelos próprios manifestantes, cada uma levando sua cadeira, tenda, barraca, água e alimentação, ou realizando ‘vaquinhas’ para a compra de suprimentos”, afirma o texto, ao citar, principalmente, os atos em frente ao Batalhão do Exército, em Vila Velha.
Participação em milícia privada
O MPES pediu que fosse instaurado inquérito policial para apurar a possível prática do crime de milícia privada, cuja pena prevista no Código Penal é de quatro a oito anos de prisão. Em um segundo momento, o órgão pediu que duas pessoas fossem intimadas a prestar depoimento: Ubirajara Nobre Carlos, vulgo Bira Carlos ou Bira Nobre, e Marcos Willian dos Santos.
Na lista de nomes de participantes do protesto, constante no relatório preliminar da Polícia Civil e encaminhado ao STF, aparece o nome apenas do Bira, participante dos atuais protestos e apontado como um dos coordenadores da greve dos caminhoneiros no Espírito Santo no governo Temer, em 2018. Ele também tentou uma cadeira na Assembleia Legislativa nas eleições deste ano pelo PL, partido de Bolsonaro.
Marcos Willian não é citado no documento nem nos relatórios da Polícia Federal.
Outro fato que chama a atenção é o nome da policial militar Suelen Feitosa, que participou ativamente da greve da Polícia Militar em 2017, foi acusada de incitar o motim, de enfrentamento ao comandante da sua unidade e chegou a ficar presa por mais de 40 dias.
No documento da Polícia Federal, foi apontado que “houve participação ativa de uma nacional de nome Suelen, que integra ou já integrou os quadros da Polícia Militar do Espírito Santo”. No entanto, o nome dela não consta no relatório da PCES encaminhado ao Supremo nem há qualquer detalhamento sobre seu perfil, diferentemente dos outros nomes citados.
Outra ausência no relatório diz respeito aos veículos identificados. Apesar de listar nove veículos que teriam dado suporte às manifestações, com os seus respectivos proprietários, o documento não acrescenta nenhum detalhe a respeito da utilização dos carros na sua conclusão.
Conclusão da PCES
O documento da PCES, contendo materiais coletados por outras corporações, é finalizado informando que foi constatada a participação de pessoas que foram candidatas a cargos eletivos nas diversas esferas (municipal, estadual e federal), “mas não possuímos ainda elementos suficientes para afirmar que essas pessoas são lideranças do movimento”.
Em relação aos atos realizados em frente ao 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha, informa que a maioria dos manifestantes é composta por “pessoas idosas”. Não há menção a respeito da idade das pessoas identificadas nos relatórios da Polícia Federal que se manifestaram nas rodovias.
O relatório é concluído pela PCES com a informação de que a investigação está em fase embrionária. “Não consta participação de organização criminosa nos atos de manifestações ora investigados”.
O documento foi encaminhado diretamente ao STF. Não há informações de que seja o mesmo relatório entregue pela chefe do MPES, Luciana Andrade, em reunião com o ministro Alexandre de Moraes no dia 8 de novembro.
Questionados sobre as contradições no relatório e sobre o prosseguimento das investigações, a Polícia Civil informou, em nota, que as investigações e diligências estão em andamento e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A Polícia Federal também afirmou que ainda há ações em andamento e que, por isso, não podem ser comentadas e que "tampouco podemos comentar relatórios/levantamentos de outras forças".
O MPES e o MPF no Espírito Santo também foram demandados para se manifestar a respeito das contradições nos relatórios e mais informações a respeito das investigações, mas não houve retorno até o fechamento deste texto.
Os nomes informados na lista enviada ao STF
Wanderson de Paula Medeiros É morador de Aracruz, tem 39 anos, é membro da Convenção de Ministros Evangélicos e Igrejas Independentes do Brasil (Comeiib) e proprietário do Centro Profissionalizante de Ensino a Distância Ltda de Bela Vista, Aracruz. Foi candidato a vereador de Aracruz em 2020 pelo Cidadania.
Jeane dos Santos Castro Moradora de Linhares, é proprietária da empresa Jeany Modas, em Bebedouro, Linhares.
Flavio da Silva Morador de Linhares, tem 51 anos, aparece no relatório citado juntamente com os dois primeiros — Wanderson de Paula e Jeane — na relação de pessoas elencadas "agitando e dando suporte à manifestação em Linhares". Em suas redes sociais, identifica-se como Flávio Silva, pastor da igreja TDA Church - Tempo de Adoração, localizada no bairro Interlagos, em Linhares. Conforme o CNPJ da organização religiosa, ela foi fundada em 21/02/2022. Ele também consta como dono da loja Frufru Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Ticiana Rossi (PL) Professora efetiva da rede municipal de Guarapari desde 2016, tem 47 anos, e é citada como alguém que "mostrou ser uma das lideranças" do movimento em Guarapari. Nas eleições 2022, foi candidata a deputada estadual pelo PL e obteve 1.397 votos. Nas redes sociais, se apresenta como professora da Prefeitura de Guarapari, “mãe, esposa, filha dedicada e ativista política católica”.
Thiago Queiroz Rodrigues Morador de Guarapari, tem 41 anos, seu nome aparece no documento como proprietário da empresa Rodrigues Manutenção e Serviços. O relatório também menciona que ele tem passagens pela polícia por prisões em flagrante por tráfico e porte de arma de fogo.
Cláudio Cezar Mattos Paiva (PRTB) Morador de Guarapari, tem 62 anos, concorreu ao cargo de governador do Espírito Santo pelo PRTB em 2022. Foi candidato a prefeito de Guarapari em 2020 e a vereador do município, em 2016. É membro do Instituto Brasileiro Gestores e Líderes Ltda (IBGL) e atua há três décadas como administrador e consultor empresarial. Também é terapeuta e psicanalista clínico. Foi apontado como liderança do movimento em Guarapari. Há vídeos em que convoca os manifestantes a participarem das manifestações em frente ao 38º BI, em Vila Velha.
Flávio da Silva Polonini Morador de Vila Velha, tem 46 anos, se apresenta nas redes sociais como “Instrutor Polonini”. É proprietário de clube de tiros e lojas de armas em Vila Velha, São Mateus e Jaguaré. Faz parte do grupo proarmas, que defende a flexibilização do acesso a armas visando beneficiar principalmente os CACs (colecionadores de armas, atiradores e caçadores). No relatório consta relato de que se apresentou aos policiais como um dos líderes do movimento, mas estaria se retirando por não concordar com a retenção de caminhoneiros na Rodovia Jones dos Santos Neves, em Guarapari. Tem várias fotos no acampamento do 38º BI.
Ubirajara Nobre Carlos (PL) Morador de Cariacica, tem 45 anos, e é conhecido como Bira Carlos e Bira Nobre. Disputou a eleição para vereador de Cariacica em 2016 pelo Patriota e concorreu ao cargo de deputado estadual em 2018 pelo PR, e em 2022 pelo PL. Aparece como membro e presidente da Comunidade Terapêutica Unidos Pela Vida. Nas redes sociais, se apresenta como representante dos caminhoneiros, “capixaba e cristão”. Foi um dos organizadores da greve dos caminhoneiros durante o governo Michel Temer (MDB), e no feriado de 7 de setembro de 2021 organizou um desfile de caminhoneiros em Cariacica. É citado no relatório uma passagem na polícia pelo art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. É mencionado também em pedido de apuração feito pelo MPES para que seja ouvido por fatos que indicam possível prática do crime de milícia privada, crime previsto no artigo 288-A do Código Penal.
Os nomes que ficaram de fora da lista
Suelen Feitosa Citada como participante ativa do movimento em São Mateus, é moradora de Guriri, tem 39 anos, ingressou em 2008 como soldado da Polícia Militar do Espírito Santo e consta como afastada para aposentadoria desde 11 de fevereiro de 2020. É diretora da Região Norte da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (ACS-ES), na gestão 2022-2024. Ela foi presa e é alvo de investigação na Justiça Estadual por incitação ao motim durante a greve dos policiais ocorrida no Estado, no início de 2017. Conforme informações do Portal da Transparência do governo do Estado, entrou em licença médica em 20 de fevereiro de 2017, renovada por diversas vezes até o afastamento para aposentadoria, em 2020. Foi candidata a vereadora de São Mateus nas eleições 2020 pelo extinto PSL. Não aparece na lista final do relatório da PCES enviada ao STF
Marcos Willian dos Santos Citado em ofício do Ministério Público Estadual que cobra a instauração de inquérito e apuração de possível milícia privada tipificada no art. 288-A do CPB para prestar depoimento sobre os fatos narrados. Não aparece na lista final do relatório da PCES enviada ao STF.
O que dizem as pessoas citadas
O administrador Cláudio Paiva (PRTB), candidato derrotado na disputa ao governo do Estado, se mostrou surpreso por ter seu nome citado como uma das lideranças das manifestações que fecharam rodovias em Guarapari. Ele afirmou que participou de "encontros de pessoas da direita de Guarapari" e atribuiu sua citação ao fato de ter concorrido ao cargo de governador. "A liderança que tenho é a da minha casa. Passei na Prainha (38º BI) uma vez só, fiz um vídeo e tá no meu Instagram. Falei que tem que sair do sofá e ir para as ruas. Isso é democrático. Se for convocado pela polícia ou qualquer outra instituição, vou falar isso.
Fiz um filme de lá (Rodovia Jones dos Santos Neves) de que a população tem que se manifestar. O direito de a gente se manifestar está na Constituição e vou continuar me manifestando", afirmou.
Ao ser questionado sobre sua participação no movimento, o candidato a deputado estadual nas eleições 2022 Bira Nobre (PL) respondeu com indignação. "É brincadeira. Não acredito nisso (da apuração de participar de possível milícia privada). Eu não fui intimado, fui sim em manifestações na Prainha, fui, vou e estou lá como cidadão, até porque lá não tem líder", disse. Antes de desligar o telefone, afirmou: "Se quiser falar comigo, apareça na Prainha".
A policiar militar Suelen Feitosa foi contatada por telefone, mas não quis conceder entrevista.
Os demais nomes citados não foram localizados para comentar a menção nas investigações sobre as manifestações que fecharam rodovias no Espírito Santo após o resultado das eleições presidenciais.