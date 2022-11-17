Jovem do ES com perna amputada após câncer pede ajuda para comprar prótese

Há cerca de um ano, após sentir fortes dores na perna, o estudante Emanuel Vitor Hote Silva, de 17 anos, descobriu um câncer raro e agressivo: Sarcoma de Ewing. O adolescente, que mora em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, precisou passar por uma cirurgia para amputação da perna esquerda. Atualmente, na reta final das sessões de quimioterapia, ele e a família se mobilizam nas redes sociais para conseguirem recursos para a compra de uma prótese especial, que custa R$ 200 mil e vai ajudar o jovem a se locomover.
Durante o tratamento da doença, o osso da perna de Emanuel Vitor calcificou e ele sofreu uma fratura. Segundo a família, o médico optou pela retirada do membro e o adolescente passou por uma desarticulação de quadril. “Foi um momento difícil. Fiz a melhor escolha, que foi viver”, revela o adolescente em um vídeo postado em seu perfil no Instagram. Confira:
A intensão da família é arrecadar a quantia nos próximos meses, por isso, Emanuel Vitor criou uma vaquinha virtual. “Criei essa vaquinha para arrecadar fundos para minha tão sonhada prótese, quero poder voltar a minha rotina. Ir à escola, andar com amigos, andar com meu cachorro e ter uma vida normal e me locomover melhor. A prótese de desarticulação de quadril é um pouco mais complexa que a prótese de outras amputações, pois precisa de uma articulação de fêmur, joelho e pé”, conta.
Irmã do adolescente, Ana Paula Almeida Silva conta que a solidariedade das pessoas tem surpreendido a família.
"Em menos de 48h arrecadamos R$ 38 mil. A empresa que faz este tipo de prótese é de São Paulo. Essa prótese dará qualidade de vida a ele, que é um menino sonhador e quer voltar a ter sua rotina"
Natural de Iúna, Emanuel Vitor é o caçula da família. “Ele é luz na vida de muitas pessoas. Mesmo com a quimioterapia, nunca deixou a peteca cair, sempre foi para o hospital alegrando os pacientes, dando força a quem está passando por momentos difíceis, até pelas redes sociais”, disse Ana Paula ao falar sobre a força do irmão.
Família disponibiliza dados para doação
- Pix: 20697456781 (Chave CPF)
- Nome: Emanuel Vitor Hote Silva | Banco: Banco do Brasil | Agência: 4629-9 | Conta Corrente: 2022-2
- Endereço virtual da vaquinha: www.vakinha.com.br/3270625