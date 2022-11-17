Jovem do ES com perna amputada após câncer pede ajuda para comprar prótese

Durante o tratamento da doença, o osso da perna de Emanuel Vitor calcificou e ele sofreu uma fratura. Segundo a família, o médico optou pela retirada do membro e o adolescente passou por uma desarticulação de quadril. “Foi um momento difícil. Fiz a melhor escolha, que foi viver”, revela o adolescente em um vídeo postado em seu perfil no Instagram. Confira:

A intensão da família é arrecadar a quantia nos próximos meses, por isso, Emanuel Vitor criou uma vaquinha virtual. “Criei essa vaquinha para arrecadar fundos para minha tão sonhada prótese, quero poder voltar a minha rotina. Ir à escola, andar com amigos, andar com meu cachorro e ter uma vida normal e me locomover melhor. A prótese de desarticulação de quadril é um pouco mais complexa que a prótese de outras amputações, pois precisa de uma articulação de fêmur, joelho e pé”, conta.