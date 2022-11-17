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"Quero ter vida normal"

Jovem do ES com perna amputada após câncer pede ajuda para comprar prótese

Durante tratamento do câncer no osso da perna, Emanuel Vitor Hote Silva, de 17 anos, precisou ter o membro esquerdo amputado; prótese custa R$ 200 mil
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 nov 2022 às 13:40

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 13:40

Há cerca de um ano, após sentir fortes dores na perna, o estudante Emanuel Vitor Hote Silva, de 17 anos, descobriu um câncer raro e agressivo: Sarcoma de Ewing. O adolescente, que mora em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, precisou passar por uma cirurgia para amputação da perna esquerda. Atualmente, na reta final das sessões de quimioterapia, ele e a família se mobilizam nas redes sociais para conseguirem recursos para a compra de uma prótese especial, que custa R$ 200 mil e vai ajudar o jovem a se locomover.
Durante o tratamento da doença, o osso da perna de Emanuel Vitor calcificou e ele sofreu uma fratura. Segundo a família, o médico optou pela retirada do membro e o adolescente passou por uma desarticulação de quadril. “Foi um momento difícil. Fiz a melhor escolha, que foi viver”, revela o adolescente em um vídeo postado em seu perfil no Instagram. Confira:
A intensão da família é arrecadar a quantia nos próximos meses, por isso, Emanuel Vitor criou uma vaquinha virtual. “Criei essa vaquinha para arrecadar fundos para minha tão sonhada prótese, quero poder voltar a minha rotina. Ir à escola, andar com amigos, andar com meu cachorro e ter uma vida normal e me locomover melhor. A prótese de desarticulação de quadril é um pouco mais complexa que a prótese de outras amputações, pois precisa de uma articulação de fêmur, joelho e pé”, conta.
Irmã do adolescente, Ana Paula Almeida Silva conta que a solidariedade das pessoas tem surpreendido a família.
"Em menos de 48h arrecadamos R$ 38 mil. A empresa que faz este tipo de prótese é de São Paulo. Essa prótese dará qualidade de vida a ele, que é um menino sonhador e quer voltar a ter sua rotina"
Ana Paula Alemeida - Irmã de Emanuel
Natural de Iúna, Emanuel Vitor é o caçula da família. “Ele é luz na vida de muitas pessoas. Mesmo com a quimioterapia, nunca deixou a peteca cair, sempre foi para o hospital alegrando os pacientes, dando força a quem está passando por momentos difíceis, até pelas redes sociais”, disse Ana Paula ao falar sobre a força do irmão.

Família disponibiliza dados para doação

  • Pix: 20697456781 (Chave CPF)
  • Nome: Emanuel Vitor Hote Silva | Banco: Banco do Brasil | Agência: 4629-9 | Conta Corrente: 2022-2
  • Endereço virtual da vaquinha: www.vakinha.com.br/3270625

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