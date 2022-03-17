Família do ES faz vaquinha para pagar tratamento e bebê poder andar

O pequeno Gael Câmara Amorim nasceu com uma má-formação chamada Hemimelia Tibial, que faz com que a perna direita seja mais curta que a esquerda Crédito: Acervo | Família

Depois que o filho nasce, um dos momentos mais marcantes costuma ser quando ele dá os primeiros passos. Porém, uma família do Espírito Santo talvez nunca viva isso caso não consiga a ajuda necessária a tempo. O pequeno Gael, de seis meses, sofre com uma má-formação na perna direita e precisa passar por uma cirurgia até o início do ano que vem. O problema é que todo o tratamento custa cerca de R$ 200 mil.

Mãe do capixabinha, a empresária Luanda dos Santos Câmara explica que o plano de saúde cobre a maior parte do valor da cirurgia, mas não arca com os custos do médico, das fisioterapias e da moradia necessária para viabilizar o procedimento, que será feito em uma clínica especializada na cidade de Curitiba , no Paraná

R$ 80 mil É o valor que a família precisa para bancar o tratamento do Gael

Nascido em setembro do ano passado, o Gael não tem a tíbia – o principal osso da panturrilha e o segundo maior do corpo humano. Essa alteração recebe o nome de hemimelia tibial. Dessa forma, o pezinho do menino fica logo após o joelho. Além disso, o pé dele é torto e possui oito dedos, um problema chamado polidactilia.

"As cirurgias vão reconstruir o joelho dele, tirar os dedinhos a mais e fazer um alongamento ósseo, porque a perna direita cresce em uma velocidade menor que a outra" Luanda dos Santos Câmara - Empresária e mãe do Gael

Apesar de já confirmadas na gestação, as más-formações foram devidamente diagnosticadas somente após o nascimento e uma série de exames. O parecer final foi dado pelos médicos em janeiro deste ano. Logo depois, a família deu início à "vaquinha" que, por enquanto, acumula cerca de R$ 16 mil.

O prazo para arrecadar toda a quantia necessária se deve às limitações do tratamento. Antes de ter um ano de idade, o pequeno não pode receber anestesia, porque poderia afetar os neurônios. Porém, se ele não fizer essa cirurgia até completar um ano e seis meses, o alongamento pode ficar comprometido.

Your browser does not support the audio element. Família do ES faz vaquinha para pagar tratamento e bebê poder andar

À esquerda, o Gael ao lado da mamãe Luanda e do papai Natã; à direita, o pequeno, que nasceu em Castelo Crédito: Acervo da família | Montagem A Gazeta

Para não depender da solidariedade de outras pessoas e garantir um futuro melhor ao filho, a família tentou passar pelo Sistema Único de Saúde (SUS) . "Nós demos entrada pelo SUS quando ele estava com dois ou três meses, mas ainda não conseguimos passar pela primeira consulta", desabafa Luanda.

Outra possibilidade avaliada foi realizar o tratamento no Espírito Santo. Entretanto, a falta de prática dos profissionais assustou. "Passamos por ortopedistas, mas eles só viram esse tipo de caso em livros e estudos. Ficamos inseguros de deixar na mão de quem não têm essa experiência", explica a mãe.

"Se ele não fizer a cirurgia, ele não conseguirá andar, porque o pézinho é totalmente torto e as pernas já têm dez centímetros de diferença no comprimento. Conforme ele for crescendo, essa discrepância também aumentará" Luanda dos Santos Câmara - Empresária e mãe do Gael

Se tudo der certo e a cirurgia virar realidade dentro de um ano, o pequeno Gael ainda terá que fazer duas fisioterapias por dia. "Elas servem para alongar o osso da perninha direita e evitar problemas na circulação sanguínea. Se não forem feitas corretamente, ele pode perder o pé", esclarece Luanda.

Depois de ficar meses com um fixador na perna, o menino precisará passar por mais um procedimento quando tiver entre quatro e cinco anos. "Essa segunda fase, o plano de saúde cobre e teremos que arcar 'só' com os custos médicos, que, pelo o que conversei, está entre R$ 9 mil e R$ 11 mil", diz.

PROBLEMA RARO: MÉDICO DÁ DETALHES

O médico ortopedista Richard Luzzi é quem deve operar o pequeno Gael, no Centro de Excelência em Reconstrução Óssea, em Curitiba (PR). Especializado nesse tipo de caso, ele explica que há cinco níveis de complexidade de hemimelia tibial e que a do capixabinha é, provavelmente, do mais sério.

"São várias formas, desde um encurtamento leve e com boa mobilidade do joelho e tornozelo, sem alterações no número de dedos nos pés, até a ausência completa da tíbia, com grande deformidade da fíbula, duplicação ou redução de dedos no pé, e ausência do quadríceps e da patela", detalha.

1 caso a cada 1 milhão É a estimativa da proporção de nascidos vivos com a hemimelia tibial

O especialista também esclarece que o tratamento é complexo e consiste, inicialmente, em três cirurgias separadas por seis meses cada. "Na primeira, via de regra, a fíbula é corrigida, os tendões são liberados e é instalado um fixador externo. A correção é progressiva e muito lenta", diz.

"Depois, ele volta para o centro cirúrgico para alinhamento final e reconstrução do joelho, se possível. Essa é a maior cirurgia, e algumas crianças precisam ser encaminhadas para a UTI nas primeiras 24 horas. Na terceira, o aparelho é retirado e ele fica com um gesso e uma órtese para proteção", completa.

COMO AJUDAR

O pequeno Gael é o primeiro filho da Luanda e do Natã Amorim. Moradores de Venda Nova do Imigrante , ela é dona de uma empresa de estética automotiva, e ele é policial militar na cidade. O jovem casal não consegue arcar com os custos do tratamento e contam com a solidariedade das pessoas.

Sensibilizados com a história, amigos deles organizaram duas rifas. A primeira custa R$ 5 e tem como prêmio uma cesta de chocolate, que será sorteada no dia 15 de abril. Já a segunda custa R$ 10 e dará uma arma e R$ 1 mil para os vencedores em setembro. A participação é pelo Instagram

À esquerda fica clara a má formação na perninha do pequeno Gael. No centro, o raio-X que revela a ausência da tíbia. À direita, um raio-X do pé dele, que tem oito dedos Crédito: Acervo | Família

Quem quiser ajudar também tem a opção de fazer uma transferência de qualquer valor por meio do aplicativo Picpay (@Luandacamara) ou Pix (CPF: 132.607.397-42). No mesmo perfil nas redes sociais , a família promete fazer uma espécie de "prestação de contas" e postar a evolução do Gael.

"Tudo ainda é muito difícil. Eu não consigo calçar um sapato nele, por exemplo. Às vezes, é desesperador pensar que poderemos não conseguir, mas ver que tem gente que ajuda, acalma. Agora, com a campanha organizada, a gente fica mais esperançoso de que tudo vai dar certo", comenta Luanda.

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