Capixaba morre em acidente e família pede ajuda para trazer corpo de Portugal

Nelson Gomes Neto, de 37 anos, morreu no último domingo (12) em um acidente de carro em Portugal Crédito: Arquivo da família

De acordo com a família, Nelson dirigia o carro. Junto com ele estavam mais quatro pessoas. Ele teria batido em uma estátua após perder o controle do veículo em uma rotatória, próximo ao Aeroporto Internacional de Faro. Apenas uma pessoa resistiu.

A mãe de Nelsinho, como era conhecido, Orlandina Maria Gomes, conta que viu o filho pela última vez em janeiro deste ano. Ele foi morar no país europeu há 17 anos e, apesar da distância, os dois se falavam por telefone todos os dias.

"Tenho fé em Deus que vou me restaurar. O normal seria os filhos enterrarem os pais. Dói muito. Hoje acordei pensando nele, fiz minhas orações e pedi a Deus que me ajude a trazer meu filho, mesmo que eu não possa mais ver ele, que me dê forças para eu suportar" Orlandina Maria Gomes - Mãe de Nelson Gomes Neto

Mãe e cunhada de Nelson Gomes Neto esperam sepultar corpo em Rio Novo do Sul Crédito: Diego Gomes

Nelson vivia com o português Pedro Nuno, que está ajudando a família com a liberação do corpo nas questões burocráticas. Segundo ele, o corpo dele só deve ser liberado no final de semana, após ser necropsiado e passar por testes de Covid, que fazem parte do protocolo.

Ele lembra do companheiro com carinho. “Nelsinho era uma pessoa extraordinária. Todos aqui gostavam dele, uma pessoa com um coração gigante. Tive a sorte de viver com ele por 15 anos, vivemos muita coisa juntos, muitos momentos felizes. Será agora meu anjo da guarda”, disse Pedro Nuno.

AJUDA

Enquanto aguarda as questões legais para liberação do corpo em Portugal, a família e os amigos se mobilizam para arrecadar o dinheiro necessário para pagar o translado do corpo. Uma vaquinha foi organizada para concentrar as doações.

“Começamos a campanha ontem e teve uma repercussão grande, muitos amigos, pessoas nos ajudando. Hoje, até esta manhã, arrecadamos R$ 10 mil”, disse a cunhada de Nelson, Cassia Gomes.

Para ajudar, os dados bancários divulgados pela família são:

Agência: 161

161 Conta : 1293151-5

: 1293151-5 Banco: Banestes

Banestes Conta: poupança

poupança Matheus Henrique Gomes

Pix: 55 28 999529047