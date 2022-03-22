Vídeo: menino com câncer nos ossos pede doação de sangue para crianças no ES

Victor, de 10 anos, descobri o câncer e iniciou o tratamento Crédito: Juliano Gomes

Em janeiro deste ano, Victor Bonomo Trés, de 10 anos, foi diagnosticado com um câncer raro nos ossos. Ele mora na zona rural de Jaguaré , no Norte do Espírito Santo, e toda semana precisa ir a Vitória fazer as sessões de quimioterapia. Observando que outras crianças estavam em uma situação parecida com a dele, o garoto fez um vídeo em que pede doação de sangue.

É que durante o tratamento, os pacientes sofrem com os efeitos causados pela terapia. O menino explica na gravação que as defesas do corpo diminuem e causam fraqueza. A publicação viralizou. Em apenas um dia, o vídeo teve mais de 100 mil visualizações em redes sociais, de acordo com a família.

“O Victor estava com um pouco de anemia. É normal, quem faz quimio precisa de sangue, tomar plaquetas, porque as defesas do corpo caem mesmo. Os enfermeiros disseram: 'mãe, é legal você estar trazendo pessoas para doar'. A gente pensou: trazer quatro ou cinco pessoas aqui é fácil, né. E as outras crianças, que são muitas que precisam disso, quase todos os dias? Aí, tivemos a ideia do vídeo”, disse a mãe, Verônica Bonomo Trés.

A irmã do garoto, Luiza Bonomo Trés, então pegou o celular e colocou para gravar. Victor falou espontaneamente sobre o seu diagnóstico, tratamento e fez o pedido de ajuda. No final, só foi preciso editar rapidamente e colocar as informações necessárias no final do vídeo. Ela mesma postou na internet. “Eu não dei conta de responder todos, de tanta mensagem. As pessoas dizem que querem doar, que vão doar. Nos surpreendeu muito esse alcance”, disse.

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

O diagnóstico aconteceu após cerca de três meses de investigação. Victor sentia dores pelo corpo: nas pernas, no quadril, nas costas e no pescoço. Ele teve consultas com pediatra e ortopedista. A família recebeu a orientação de procurar um especialista, quando descobriu o quadro de saúde.

TRATAMENTO

Às segundas-feiras, o menino acorda bem cedo para viajar e pega a estrada logo pela manhã. Passa quase o dia todo fora e retorna para casa. Nos dias seguintes, se recupera. “Ter o diagnóstico foi uma experiência diferente e muito preocupante para nós. A gente nunca esperava, por isso é bem difícil. Você precisa de muito apoio para fazer o tratamento. Ele logo começou com a quimioterapia e estamos vendo um efeito muito grande, ele está melhorando”, relata a mãe.

O menino recebe as atividades da escola e estuda em casa com o apoio da família Crédito: Juliano Gomes

Como consequência, ele passa a maior parte do tempo dentro de casa. Verônica conta que Victor, em alguns momentos, não conseguia nem mesmo andar. Depois de cerca de quatro meses, o menino voltou a brincar no quintal.

A esperança é que a cura venha em breve. Victor já pensa no futuro e sabe o que vai fazer na vida. “Quero ser agrônomo para poder ajudar meu pai, minha mãe e minha irmã”, afirmou.

Victor jogando bola com a família Crédito: Juliano Gomes

COMO DOAR?

As doações podem ser feitas no Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), na Avenida Marechal Campos, em Vitória. Os telefones para entrar em contato são (27) 3636-7920 e (27) 3636-7942. É preciso observar as orientações sobre as condições necessárias para ajudar.

Primeiro, tem que levar um documento com foto. Depois, é feita uma triagem que verifica os sinais vitais e clínicos do doador, que deve estar se sentindo bem. A idade mínima é de 16 anos e a máxima é 70 anos incompletos.

Também é necessário pesar acima de 50kg; ter dormido bem na noite anterior; não estar em jejum; fazer repouso mínimo de seis horas antes da doação; não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores ao procedimento; evitar fumar por duas horas antes; evitar alimentos gordurosos e ter um intervalo de três horas após o almoço.

IMPEDIMENTOS

Há fatores que impedem a doação. Quem quer ajudar não pode estar resfriado e é necessário aguardar sete dias após o desaparecimento dos sintomas. Grávidas também não podem, assim como mulheres com 90 dias após o parto normal e 180 dias após cesariana que amamentam (em casos que os partos aconteceram há menos de 12 meses). Também está impedido quem fez tatuagem em um intervalo de um ano.

Segundo o Hemoes, não pode doar quem teve hepatite após os 11 anos de idade; quem tenha doenças sexualmente transmissíveis pelo sangue: Hepatite A e B, Aids (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I e II e Doença de Chagas; quem faz uso de drogas injetáveis ilícitas e quem tem malária. Outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de triagem, no dia da doação.