Morre empresário queimado em acidente com churrasqueira em Aracruz

Local onde acidente com churrasqueira aconteceu Crédito: Isaac Ribeiro

Morreu na tarde de sábado (24) Eduardo Rodrigues, de 40 anos. Ele teve 82% do corpo queimado ao tentar acender uma churrasqueira na orla da Barra do Sahy, litoral de Aracruz, Norte do Espírito Santo, e estava internado no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

De acordo com a esposa da vítima, Elizabeth Lopes Cuzzuol, Eduardo teve uma melhora no quadro clínico geral, mas logo em seguida teve uma recaída. “Foi preciso intubá-lo novamente, ele teve uma parada cardíaca e ficaram por 40 minutos tentando reanimá-lo”. Ela acrescentou ainda que o quadro dele era gravíssimo e as queimaduras eram profundas.

Eduardo, dono de distribuidora que morreu vítima de queimaduras Crédito: Acervo da família

Segundo a família, até a manhã deste domingo (25) o corpo ainda não havia sido liberado do Departamento Médico Legal de Vitória, portanto não havia informações quanto ao velório e sepultamento.