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Norte do ES

Morre empresário queimado em acidente com churrasqueira em Aracruz

Eduardo Rodrigues estava internado em hospital na Serra, mas acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos

Publicado em 25 de Fevereiro de 2024 às 10:20

Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

25 fev 2024 às 10:20
Homem tem 80% do corpo queimado ao tentar acender churrasqueira no ES
Local onde acidente com churrasqueira aconteceu Crédito: Isaac Ribeiro
Morreu na tarde de sábado (24) Eduardo Rodrigues, de 40 anos. Ele teve 82% do corpo queimado ao tentar acender uma churrasqueira na orla da Barra do Sahy, litoral de Aracruz, Norte do Espírito Santo, e estava internado no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
De acordo com a esposa da vítima, Elizabeth Lopes Cuzzuol, Eduardo teve uma melhora no quadro clínico geral, mas logo em seguida teve uma recaída. “Foi preciso intubá-lo novamente, ele teve uma parada cardíaca e ficaram por 40 minutos tentando reanimá-lo”. Ela acrescentou ainda que o quadro dele era gravíssimo e as queimaduras eram profundas.
Eduardo em uma visita a Aparecida.
Eduardo, dono de distribuidora que morreu vítima de queimaduras Crédito: Acervo da família
Segundo a família, até a manhã deste domingo (25) o corpo ainda não havia sido liberado do Departamento Médico Legal de Vitória, portanto não havia informações quanto ao velório e sepultamento.
 Eduardo Rodrigues era dono de uma distribuidora de bebidas e, junto de um funcionário, decidiu fazer um churrasco para almoçar, quando o acidente aconteceu, no dia 18 de fevereiro.

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