Georgeval Alves é acusado pela morte de Kauã e Joaquim Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

O pastor Georgeval Alves Gonçalves chorou no plenário do Fórum de Linhares no primeiro dia de júri popular, nesta terça-feira (18). Ele esteve em silêncio completo durante todo o dia, mas chorou durante o depoimento da primeira testemunha de defesa, por volta das 19h. No momento, era ouvido o médico psiquiatra forense Hewdy Lobo Ribeiro, por videoconferência.

Ele afirmou que, pela história de vida de Georgeval, que teve uma infância difícil e cheia de traumas, é possível que ele tenha uma resiliência mental que fez com que ele lidasse dessa forma com situações muito tristes, como a morte do filho e do enteado.

Enquanto o médico relatava a história de vida de Georgeval, citando a morte de uma filha ainda bebê e dos dois meninos, o pastor, que estava sentado em uma cadeira de frente para um agente prisional, começou a chorar.

Your browser does not support the audio element. Georgeval chora no banco dos réus ao ouvir sobre a morte dos filhos e infância difícil

"Ele tem um histórico de vida de muita dificuldade. Por ele ter tido a morte desse filho e do enteado, ele também havia tido a perda de uma filha antes da perda desses dois filhos. O histórico de vida dele, de tamanhas dificuldades, ele foi desenvolvendo característica de superação. A capacidade e suportar elementos de vida tão graves tão traumáticos", disse o médico.



Ele foi amparado por um dos seis advogados que fazer parte de sua equipe de defesa.