Foi afetado pelas fortes chuvas no ES? Veja como pedir benefício ao governo

Famílias com renda de até três salários mínimos que estejam inscritas no CadÚnico do governo federal têm direito ao cartão, com saldo de até R$ 3 mil para compra de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos.

O cartão é operado pelo Banestes, com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social, que recebe um aporte da reserva de contingências do governo do Estado.

Não; o cartão magnético possui somente a função de débito. Os beneficiários têm seis meses, a contar da data de retirada do cartão na agência para utilizar o valor liberado, e até 12 meses para retirar o cartão da agência bancária, a contar da data de liberação do auxílio. Os valores não utilizados serão devolvidos ao Governo do Estado após esses prazos, explicou Cyntia Figueira Grillo, secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.