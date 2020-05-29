Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cartão Reconstrução

Foi afetado pelas fortes chuvas no ES? Veja como pedir benefício ao governo

Pedido pelo Cartão Reconstrução ES, que concede R$ 3 mil para quem foi afetado pelas fortes chuvas no Estado no início deste ano, libera crédito para compra de móveis, eletrodomésticos e material de construção; entenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 21:39

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 21:39

Cartão Reconstrução ES
Cartão Reconstrução ES Crédito: Divulgação
As famílias que foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo no início deste ano, terão até o dia 31 de julho para pedir o auxílio do Governo do Estado, que criou o Cartão Reconstrução, em janeiro, permitindo que os prejudicados contem com R$ 3 mil para compra de móveis, eletrodomésticos e material de construção.
período de adesão foi estendido por um projeto de lei de autoria do governo do Estado, que aumenta o prazo para famílias atingidas pelas chuvas se inscreverem no Cadastro Único (CadÚnico), para receber os pagamentos do Cartão Reconstrução ES. A proposta deve ser sancionada pelo governador.
Em meio à pandemia, o caminho continua o mesmo e, para facilitar o entendimento, a reportagem de A Gazeta criou um passo a passo para quem ainda não solicitou o auxílio e se viu prejudicado na enchente, que atingiu várias regiões do Espírito Santo.

QUEM PODE TER O CARTÃO RECONSTRUÇÃO?

Famílias com renda de até três salários mínimos que estejam inscritas no CadÚnico do governo federal têm direito ao cartão, com saldo de até R$ 3 mil para compra de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos.
O cartão é operado pelo Banestes, com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social, que recebe um aporte da reserva de contingências do governo do Estado.

Veja Também

Auxílio emergencial deve ser prorrogado sob outro formato, diz secretário

PicPay: instabilidade do sistema prejudica transferência do auxílio emergencial

É CARTÃO DE CRÉDITO?

Não; o cartão magnético possui somente a função de débito. Os beneficiários têm seis meses, a contar da data de retirada do cartão na agência para utilizar o valor liberado, e até 12 meses para retirar o cartão da agência bancária, a contar da data de liberação do auxílio. Os valores não utilizados serão devolvidos ao Governo do Estado após esses prazos, explicou Cyntia Figueira Grillo, secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.

Veja Também

Até quando vamos precisar da palavra "reconstrução" quando chove?

CADASTRAMENTO E SELEÇÃO

  1. O cadastramento deve ser realizado para as famílias que tenham renda familiar de até três salários mínimos, sejam cadastradas no CadÚnico, residam em município abrangido pelo decreto de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, e que tenham o documento oficial emitido pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros ou por órgão público do município;
  2. Na sequência, a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) analisa e valida os cadastros recebidos, inserindo os dados das famílias elegíveis no sistema do auxílio financeiro com cadastros aptos e deferindo o auxílio financeiro. Os cadastros que não cumprirem os requerimentos previstos, que apresentarem incorreções ou cadastro incompleto terão os requerimentos indeferidos;
  3. As famílias que não possuem CadÚnico ou que não estão com os dados atualizados, serão encaminhados para a inscrição ou atualização, antes de serem cadastradas para fazer o Cartão Reconstrução ES. As famílias terão até o dia 31 de julho para serem inscritas no Cadastro Único;
  4. Os beneficiários terão seis meses, a contar da data de retirada do cartão na agência do Banestes, para utilizar o valor liberado. O cartão poderá ser retirado em um ano na agência bancária. Os valores não utilizados serão devolvidos ao Governo do Estado após esses prazos.
Para mais informações ou dúvidas, acesse o site da Setades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados