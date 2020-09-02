Família cria vaquinha para ajudar garçom que ficou paraplégico no ES

Aos 24 anos, Kaique ficou paraplégico por causa de uma bala perdida Crédito: Acervo pessoal

Depois de trabalhar horas em pé atendendo pessoas em um restaurante, o garçom Kaique Batista de Souza foi vítima de uma bala perdida em Vila Velha , quando voltava para a casa, no último dia 4 de agosto. Na semana passada, ele teve alta do hospital, mas está acamado e não pode mais andar.

Paraplégico por causa de um confronto armado entre traficantes, ele está sendo cuidado pela esposa Eliana do Rosário Santos, que está desempregada há mais de um ano. Até agora, o casal ainda aguarda uma previsão de quando ele conseguirá ser atendido por um psicólogo e um fisioterapeuta, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Pensando em reduzir essa espera a família foi em busca de um tratamento particular.

R$ 3 mil é o valor que a família precisa para pagar o tratamento de Kaique

Incentivada por amigos, a esposa de Kaique criou uma "vaquinha" on-line para arrecadar dinheiro com o objetivo de amenizar a nova e dolorosa realidade do marido, com a assistência necessária. Se conseguir o valor desejado, a família poderá pagar o tratamento por meio de um "pacote" com preço promocional, que inclui o trabalho de ambos os profissionais.

Aos 24 anos, Kaique recebeu a notícia de que ficou paraplégico, depois de ser atingido por uma bala perdida Crédito: Acervo pessoal

De acordo com Eliana, os cuidados com a higienização e cicatrização estão em dia. Com a ajuda de pessoas próximas, ela ainda tem gaze, pomada, soro e três pacotes de fraldas. No entanto, fora esses gastos menores, ela ainda precisa pagar as contas e o aluguel da casa, onde vive o casal com os três filhos pequenos.

"Ele tomou esse tiro por causa da guerra do tráfico. Ele foi uma vítima: teve o estômago e o pulmão perfurados. Está com muita dor, não tem força no tronco para ficar mais de 20 minutos sentado. Ele precisa de ajuda. Eu não tenho onde mais pedir socorro" Eliana do Rosário Santos - Operadora de caixa desempregada

Kaique ao lado da esposa Eliana, antes de ser vítima de bala perdida no ES Crédito: Acervo pessoal

Esperançosa, Eliana tenta se manter forte, apesar das adversidades. No dia que o médico deu a notícia, parecia que um prédio de mais de mil toneladas tinha caído na minha cabeça. Ele (Kaique) amava brincar com os filhos. Uns dias antes, ele estava correndo, empinando pipa. É triste, mas, pelo menos, Deus não o levou embora, disse.

TIROTEIO É INVESTIGADO, MAS NINGUÉM FOI PRESO

Depois de ser deixado de carro pelo patrão no bairro Divino Espírito Santo, o garçom Kaique Batista de Souza foi atingido por uma bala perdida já próximo de onde mora, por volta das 21h30, em 4 de agosto deste ano. Inicialmente, ele foi socorrido para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.

No dia seguinte, porém, ele precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória , onde passou por duas cirurgias  uma para conter a hemorragia interna e outra para tratar uma infecção no pulmão, por causa de um dreno que não funcionou. No local, ele ficou cerca de 20 dias internado.

O responsável pelo tiro que o atingiu o rapaz de 24 anos continua solto. De acordo com a Polícia Civil , o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Vila Velha, mas nenhum suspeito foi detido.

Por isso, a PC reforça o pedido para que a população auxilie na investigação por meio do Disque-Denúncia (181). Todas as informações registradas pela ferramenta são investigadas e não é necessário se identificar. O sigilo também é garantido. Pelo site, podem ser enviadas imagens e vídeos.

COMO AJUDAR O KAIQUE