Fábrica de Colatina produziu roupas usadas pelo papa Francisco

O pontífice usou as vestimentas litúrgicas em visita ao Brasil durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2013

Papa Francisco usou peças confeccionadas por fábrica do ES. (Reprodução/TV Diário)

Uma fábrica de roupas em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, dedicada à produção de roupas litúrgicas usadas por padres, bispos do Estado e de todo o país, teve a oportunidade de também vestir o papa Francisco, que morreu na madrugada desta segunda-feira (21) em decorrência de um AVC e insuficiência cardíaca. O pontífice usou as peças feitas pela confecção capixaba durante visita ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, em 2013.

O convite para produzir as roupas partiu da diocese de Aparecida, em São Paulo. O papa Francisco utilizou as peças capixabas na primeira missa aberta ao público no Brasil, no dia 24 de julho do mesmo ano, na Basílica de Aparecida.

Para a celebração da missa, foram confeccionadas quatro peças: a túnica, a estola, que caracteriza a função do sacerdote, a casula, utilizada somente nas ocasiões de celebração de missa, e a mitra. Feitas com tecidos brasileiros, as peças foram pensadas para transmitir a humildade que caracterizava a conduta do papa.

Francisco esteve no Brasil para a 28ª Jornada Mundial da Juventude, em julho de 2013, apenas quatro meses após assumir o papado. As atividades se concentraram no Rio de Janeiro, com exceção da visita feita a Aparecida, onde usou as roupas capixabas.

