Escultura em madeira

Artista capixaba fez obra para presentear papa Francisco

Ivan Coelho produziu peça que foi entregue pelo governador Renato Casagrande ao pontífice, no final de 2024; artesão lamentou a morte do líder religioso

De família católica, o artista capixaba Ivan Coelho recebeu um convite no final do ano passado que o marcaria para sempre: fazer uma peça simbólica do Espírito Santo para o governador Renato Casagrande (PSB) presentear o papa Francisco durante visita ao Vaticano. A obra, uma escultura em madeira do Santo Anchieta, com detalhes em aço de elementos que representam o Estado, foi entregue em mãos para o pontífice, que morreu na madrugada desta segunda-feira (21).

"Foi um momento da minha vida profissional e pessoal de muita emoção", recorda-se o artista.

A princípio, conta Ivan, a ideia do governo era fazer uma imagem de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. Mas, depois, decidiram pelo Santo Anchieta, por ser da ordem jesuíta como o papa Francisco que, além disso, havia sido o responsável pela canonização do padre catequista.

O trabalho foi desenvolvido em tempo recorde: do pedido até a entrega para Casagrande foram sete dias. Nesse período, Ivan Coelho ainda fez pesquisas sobre os elementos que iriam compor a peça, como indígenas, café e o Convento da Penha, apresentou o desenho para aprovação — inclusive da igreja católica — e, então, partiu para a execução.

"O desafio começou por aí, mas, até se fossem menos dias, eu faria. Não ia dormir. Ainda bem que meus fornecedores já estão acostumados com pedidos de última hora e conseguiram me atender", lembra.

Aos 45 anos, 26 deles dedicados à arte, Ivan Coelho faz desenhos industriais, utilitários e tem também uma linha de obras religiosas, que passam por pintura a óleo — carro-chefe do ateliê — e esculturas em madeira, aço e acrílico. Já fez painéis em igrejas, como a de São Francisco de Assis, na Glória, em Vila Velha, que seu pai ajudou a construir.

Para Ivan Coelho, foi um presente ter sido escolhido para produzir a peça para o papa e acredita que também seria orgulho de seus pais, sempre ligados à igreja, caso ainda fossem vivos. Casagrande levou a imagem do Santa Anchieta para Francisco no mesmo dia em que pediu a bênção para a bandeira do Espírito Santo, em novembro passado.

Depois daquele momento de alegria, nesta segunda o artista lamentou a morte de Francisco pelas redes sociais e também em entrevista para A Gazeta: "Uma perda muito grande para a comunidade católica. Para mim, é um dos melhores e mais sensatos papas até agora. Realmente é muito triste a notícia."

