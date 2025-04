Emocionante

As palavras e desejos do papa Francisco escritos em testamento

O pontífice deu instruções sobre onde deveria ser enterrado dentro da nave e, coerente com seu papado, dispensou ostentações

O adeus ao Papa Francisco. (Divulgação | Vatican Media | L'Osservatore Romano)

O Vaticano divulgou o testamento do papa Francisco. Ele traz a data de 29 de junho de 2022, quando o pontífice sentiu "que o ocaso de minha vida terrena está se aproximando". O documento versa apenas sobre seu local de sepultamento. "Minha vida e meu ministério sacerdotal e episcopal sempre confiei à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima. Peço, portanto, que meus restos mortais repousem à espera do dia da ressurreição na basílica papal de Santa Maria Maggiore", escreveu Jorge Bergoglio, que será o primeiro papa em 122 anos a ser sepultado fora do Vaticano.

O sofrimento que se tornou presente na última parte de minha vida ofereci ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos Francisco • Papa

O pontífice deu instruções sobre onde deveria ser enterrado dentro da nave e, coerente com seu papado, dispensou ostentações: "O sepulcro deve ser na terra, simples, sem decoração especial e com a única inscrição: Franciscus". O testamento termina com um agradecimento às pessoas que rezaram por ele. "O sofrimento que se tornou presente na última parte de minha vida eu ofereci ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos".

