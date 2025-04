Escolha

Francisco será primeiro papa em 122 anos enterrado fora do Vaticano

Corpo será enterrado na basílica de Santa Maria Maggiore, sua igreja favorita em Roma

BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - O corpo do papa Francisco será enterrado na basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. Isto fará do pontífice argentino o primeiro em 122 anos a ser sepultado fora das grutas do Vaticano, no subsolo da Basílica de São Pedro. No ano passado, Jorge Bergoglio afirmou em entrevista que havia escolhido sua igreja favorita em Roma, próxima à estação central.

Francisco, que no último dia 12, véspera do Domingo de Ramos, fez uma visita surpresa à catedral, será o terceiro papa a restar no local, que já abriga Pio 5° (1566 a 1572) e Sisto 5° (1585 a 1590). O último líder católico a ser enterrado fora do Vaticano foi Leão 13, em 1903. Seu túmulo está na basílica de São João de Latrão, em Roma, sede da diocese de Roma.

