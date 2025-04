Em memória

Catedral de Vitória celebra missa em homenagem ao papa Francisco

Com igreja lotada, celebração de sufrágio pela alma do pontífice foi realizada no início da noite desta segunda-feira (21) por Dom Andherson Franklin

A Catedral de Vitória reuniu centenas de fiéis na noite desta segunda-feira (21) em uma missa para homenagear o papa Francisco, que morreu nesta madrugada. No altar, um quadro exibia uma imagem do santo padre, ainda no início do seu pontificado.

A celebração de sufrágio, que visa à intercessão da alma dos mortos, foi conduzida pelo bispo auxiliar de Vitória, Dom Andherson Franklin. A missa seguiu os ritos com as orações, cantos e pedidos de perdão a Deus. Confira as imagens!

Missa em homenagem ao papa Francisco Tela cheia 1 de 10

