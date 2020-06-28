Estrelas-do-mar são encontradas mortas na Orla de Camburi, em Vitória Crédito: Michele da Silva Caliman

estrelas-do-mar puderam ser vistas espalhados pela areia da Praia de Camburi, em Centenas depuderam ser vistas espalhados pela areia da Praia de Camburi, em Vitória . Porém a cena não foi nada bonita, já que esses animais marinhos estavam, em sua maioria, mortos ou prestes a morrer. A funcionária pública Michele Caliman, que caminhava pela praia no último domingo (21), registrou a situação.

"Eu fiquei chocada de ver tantas estrelas-do-mar mortas, sendo que eu nunca tinha visto sequer uma viva. E moro aqui em Vitória há 12 anos" Michele Caliman - Funcionária pública

Na última quarta-feira (24), A Gazeta já havia mostrado imagens de vermes aquáticos que aparecem na Praia de Camburi , em Vitória. Esses animais da fauna marinha não causam danos ao ser humano, mas foram vistos em uma quantidade muito além do normal na areia. Segundo Michele, as estrelas estavam próximas ao segundo píer, mesma localidade em que foram encontrados os vermes.

Estrelas-do-mar são encontradas mortas na Praia de Camburi, em Vitória

O biólogo marinho Daniel Motta, que trabalha na Ethica Ambiental, empresa especializada em análises e estudos laboratoriais ambientais, viu os registros feitos por Micheli e explicou que as estrelas-do-mar que foram encontradas na Praia de Camburi são do gênero Astropecten. Já para saber a espécie é preciso uma análise mais profunda.

Segundo Motta, esses animais vivem em qualquer tipo de solo, seja ele arenoso ou lodoso (lamoso). Além disso, as estrelas-do-mar são "predadoras de topo de cadeia" e se alimentam principalmente de crustáceos, vermes tubícolas e principalmente moluscos (conchas do mar).

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Ele relata que na região em que foram encontradas mortas havia também uma grande quantidade de conchas e vermes tubícolas, o que pode explicar o aumento da população de estrelas naquele local. A grande disponibilidade de alimento e a falta de predador podem ter colaborado para a proliferação da espécie.

"Por serem predadoras, elas fazem controle de moluscos e vermes - como os que foram encontrados do final da praia e no Píer de Iemanjá - e crustáceos. Além disso, as estrelas-do-mar respiram através de pequenas brânquias, chamados de pápulas. Talvez o aumento de matéria orgânica na região pode ter atrapalhado na respiração delas, o que podemos notar com a água turva", aponta.

A matéria orgânica à qual ele se refere pode ter vindo dos três rios - que vem de Cariacica, Vitória e Vila Velha - e que desaguam na baía de Vitória. Eles trazem consigo folhas e restos de animais já em estado de decomposição. Além disso, a matéria pode ser também algas ou qualquer ser vivo, planta ou animal, que esteja naquele ambiente.

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"O aumento anormal dessa matéria orgânica, também pode ser proveniente do engordamento de praia, o que pode ter atrapalhado a respiração delas e ocasionado as mortes das estrelas", comenta o biólogo.

O biólogo ainda relatou que na última semana viu outros animais marinhos mortos na região, dentre eles o siri.

VERMES AQUÁTICOS

Na manhã da última quarta-feira (24), também na Praia de Camburi, em Vitória, uma grande quantidade de animais que pareciam larvas foi vista. Um leitor de A Gazeta registrou os bichos rastejando na areia. Esses bichinhos são Poliquetas, animais cosmopolitas, ou seja, que vivem em qualquer lugar do mundo.

De acordo com Daniel Motta, eles são importantes indicadores ambientais e podem oferecer informações sobre a qualidade da água.

Banhistas flagraram várias poliquetas na Praia de Camburi no dia 24 de junho Crédito: Internauta

Ele aponta que uma série de fatores pode ter levado ao aparecimento massivo desses pequenos animais como o fenômeno da maré Sigízia, que expôs a fauna marinha; o engordamento pode ter ajudado o aumento do número dos animais devido ao aumento de matéria orgânica que ele trouxe; a ressaca do mar e uma frente fria.