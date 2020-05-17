Espírito Santo registra 285 mortes e 6.744 casos do novo coronavírus

O Espírito Santo registrou 285 mortos e 6.744 casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus na tarde deste domingo (17). Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). De acordo com os dados divulgados, nas últimas 24 horas foram constatados 14 óbitos e 149 novos casos.
O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou, são 2.622 pessoas que superaram o vírus. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,11% . Até o momento, já foram realizados 27.385 testes da doença em todo o Estado.
Com 1.372 registros, Vila Velha é o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguido por Serra (1.333), Vitória (1.249) e Cariacica (904). Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, lidera o ranking de registros, com 179 casos. Em seguida está Praia da Costa, em Vila Velha, com 173 diagnósticos positivos para a doença.
Previna-se
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.