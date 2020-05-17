Espírito Santo registra 285 mortes e 6.744 casos do novo coronavírus

Coronavírus: informação é uma arma contra a doença Crédito: Divulgação

O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou, são 2.622 pessoas que superaram o vírus. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,11% . Até o momento, já foram realizados 27.385 testes da doença em todo o Estado.

Com 1.372 registros, Vila Velha é o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguido por Serra (1.333), Vitória (1.249) e Cariacica (904). Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, lidera o ranking de registros, com 179 casos. Em seguida está Praia da Costa, em Vila Velha, com 173 diagnósticos positivos para a doença.

Previna-se

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.